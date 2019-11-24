لهذا السبب.. كاثرين شوارزينجر توجه رسالة شكر وامتنان لزوجها

قامت كاثرين الكاتبة البالغة من العمر ٢٩ عامًا، بنشر رسالة حب في زوجها كريس برات على "انستجرام".



وقالت كاثرين في رسالتها أن حضور عيد الشكر والشعور بالامتنان والحماس، ووجودها مع عائلتها وأحبائها، وقالت أنها تعلم أن هذا الأسبوع يحتوي على الكثير من المشاعر المختلطة للناس حول عودتهم إلى ديارهم، والسفر، وفقدان الأحباء، وبدأت رسالتها الطويلة على انستجرام، جنبًا إلى جنب مع صورة لكريس وهو يركب الدراجة.



وتابعت قائلة: "أن الجميع يحتاج إلى محبة اضافية في هذا الوقت، وقالت أن هذه العطلة هي ثاني أفضل عطلة لها، حيث عيد الميلاد له مكانة خاصة عندها، وهي تحب الرسالة التي تحملها هذه العطلة والتي تتمثل في أن تكون شاكرة، ولكن أيضًا أن يجتمع الأصدقاء والعائلة، وكل الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه.



وخلال هذا، أخبرتنا كاثرين لماذا هي ممتنة لوصف زوجها بأنه حارس المجرة.



وقالت إن اليوم، هي ممتنة لركوب الدراجة مع زوجها الرائع كريس ورؤية ألوان أوراق الشجر، وقالت أنه بينما كانا يركبان دراجاتهم، قال لها زوجها دعينا نعطي تحيات صادقة حقيقية للأشخاص الذين نمر بجوارهم ونرى ما يحدث، وقد فعلوا ذلك، ولم يتفاجئا من المجاملون العشوائيون على طريقهم فقط، بل جعلوهم يشعرون أيضًا بالرضا.



وتابعت قائلة أن هذا ذكرها أيضًا بمدى امتنانها للزواج من شخص يفكر في طرق لطيفة لجعل العالم مكانًا أفضل، وتمنت للجميع يوم سبت سعيد.



في حين أن الممثل البالغ من العمر 40 عامًا، لم يعلق على المنشور، ولكنه اكتفى فقط بالإعجاب.



غير أن حماته ماريا شريفر، شاركت أفكارها بردّ مبهج، حيث قالت أن الرسالة حكيمة ورائعة، وأنها لا تستطيع الإنتظار لرؤيتها، وأنهم متحمسون لعودتها لمنزل العائلة.



هذا يصادف أول عيد شكر للزوجين كزوجين، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مصدر ل E News أن الزوج يخطط لتوسيع عائلتهم في العام الجديد.



وقد كانت كاثرين وكريس منفتحين للغاية بشأن رغبتهم في الحصول على طفل قريبًا، وعبرت عن رغبتها في أن تكون حامل في أوائل عام 2020.



وتابع المصدر قائلًا أن كريس يتمتع بسنة مليئة بالتصوير، لكن كلاهما جاهز لبدء هذا الفصل التالي وإحضار طفل إلى زواجهما السعيد.



بغض النظر عن ما يقرره الزوجان في العام المقبل، يبدو أن علاقتهما أقوى من أي وقت مضى.



