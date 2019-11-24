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قبل ترويجها.. ضبط 30 طربة حشيش بحوزة مسجل بكمين سفاجا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:23 ص
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الحشيش
الحشيش
محمد طه
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا جنوب البحر الأحمر، من ضبط مسجل سبق إتهامه فى 5 قضايا متنوعة، بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، أثناء مروره بكمين الكيلو 5 بسفاجا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد محمد دردير، مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد مصطفى عكاشة رئيس المباحث، يفيد بتمكن الخدمة المعينة بكمين الكيلو 5 بسفاجا من ضبط المدعو "علاء. ش" مقيم أسيوط خلال تهريبه 3 كيلو حشيش مخدر قادما من أسيوط بواقع 30 طربه، وذلك خلال قيادته سيارة نقل، كما وجد بحوزته مبلغ مالى وهاتفين محمول.

وبالكشف عليه تبين أن المتهم سبق إتهامه فى 5 قضايا سابقة "سلاح بدون ترخيص، مشاجرة، ضرب، وجريمة أحداث، آخرهم القضية رقم 13012017 إدارى مركز الغنايم – أسيوط.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل إخفاء وترويج المواد المخدرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 100942019 جنح سفاجا، وجارى العرض على النيابة العامة
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