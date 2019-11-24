الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في الأحوال الجوية، وطقس اليوم معتدل على كافة أنحاء الجمهورية نهارًا بارد ليلًا في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح، موضحة أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى.



وناشدت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، المواطنين بارتداء جاكت ثقيل أثناء الخروج في الصباح الباكر وخاصة طلاب المدارس حتى لا يصابوا بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدًا الاثنين فقط، حيث تصبح درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 3-4 درجات حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة 28-29 درجة، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.



وتابعت، أننا سنشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، لتعود لمعدلاتها الطبيعية، لافتة إلى أن هناك فرص لتساقط الأمطار على غرب البلاد غدًا وتستمر فرص تساقط الأمطار على غرب البلاد والسواحل الشمالية حتى يوم الثلاثاء.

