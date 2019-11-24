«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش AlHilal مباشر NOW

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الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر  في إطار مسابقات ختامي بطولة منافسات دوري ابطال اسيا للساحرة المستديرة كرة القدم ، تتم إقامة مسابقة اوراوا الياباني مقابل الهلال السعودي (مسابقة الاياب) الاحد المتزامن مع 24 تشرين الثاني 2019 الساعة الواحده ظهرا بحسب ميقات المملكة العربية المملكة السعودية ، و الثانية عشر ظهرا بحسب ميقات جمهورية مصر العربية، و يمكن لك رؤية اللقاء الرياضي عرض مباشر على الفجر الرياضي.

 

احصائيات عن فريق الهلال السعودي و اوراوا الياباني

الهلال السعودي في أسلوب وكيفية الى ختامي بطولة منافسات دوري ابطال اسيا إنتصر على اربعة ابطال سابقين للمنافسة خيال (نادي العين – نادي التحرر – نادي التحالف – نادي السد القطري ) واذ ربح في الختامي سوف يكون اول بطل يتخطى خمسة ابطال سابقين ليفوز بكاس ابطال اسيا.

منذ اعتماد نهج المسابقة الرياضية بان يكون الختامي ذهابا وايابا فان الرابح في الذهاب باستمرار يتوج باللقب ، وتلك الاحصائية تصب في منفعة نادي الهلال الذي انتصر على نادي اوراوا في ماتش الذهاب بنتيجه 1-0 . .

انتصر نادي اوراوا الياباني على نادي الهلال السعودي في سنة 2017 بعد أن تعادلا في ماتش الذهاب في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية بنتيجه 1-1 .

تأهل فرقة رياضية الهلال السعودي الى ختامي المسابقة الرياضية عام 2014 ليقابل فرقة رياضية وويسترن سيدني الاسترالي لتنتهي النتيجه بفقدان الهلال في لقاء رياضي الذهاب بنتيجه 1-0 وبذلك التعادل السلبي في ماتش الاياب ، ليتوج فرقة رياضية سيدني باللقب.

أنجز نادي الهلال السعودي بطولة منافسات دوري ابطال اسيا إثنين من المرات ولذا في سنة 1991 – وعام ألفين ، في حين أحرز المقر الـ2 اربع مرات ولذا في سنة 1986 وعام 1987 وعام 2014 وعام 2017 .

أحرز نادي اوراوا الياباني بطولة منافسات دوري ابطال اسيا إثنين من المرات ولذا في سنة 2007 وعام 2017

لم يحصل نادي الهلال السعودي على اي إعتدى عليه إجراء تأديبي في النسخة الجارية من بطولة منافسات دوري ابطال اسيا

 

معلومات تخص لقاء الهلال السعودي و اوراوا الياباني

قام بتكليف الروماني لوشيسكو مدير فني فرقة رياضية الهلال ، الايطالي ماتيو مدير فني اللياقة بمضاعفة تدريبات الاحماء للفرقة الرياضية قبل الدخول في الحصص الفنية وهذا تجنباً بسبب وجود اي اصابات عضلية نظرا لبرودة الاجواء في اليابان والتي بلغت بمدينة طوكيو الى 11 درجة مئوية

تكليف الياباني ساتوشي مدير رياضي فرقة رياضية اوراوا السرية التامة على تحضيراته لمجابهة الهلال السعودي وعدم فتح التمرينات في مُواجهة المشجعين ، وهذا من اجل تم منحه اللاعبين إمكانية الإهتمام الذهني

سيحضر الماتش الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الإدارة العامة للرياضة .

سيعقد مدير فني نادي الهلال ومدير فني نادي اوراوا اجتماعاً صحفياً في الغد يوم السبت سيتحدثان طواله عن الاستعدادات لخوض الختامي

النادي المخصص للألعاب الرياضية بجامعة الملك سعود ينشر عن نقل الاجتماع الهلال واوراوا عبر شاشات كبيرة .

وزارة الاتصالات وزارة النقل بالعاصمة السعودية تنشر عن نقل الماتش عبر شاشات كبيرة في مسرح الوزارة للمستوظفين

 

اوراوا ريد دياموندز Vs الهلال.

البطولة : دوري أبطال آسيا (النهائي (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 + الكأس HD3 .

الملعب : استاد سايتاما 2002 .

المعلقين : عصام الشوالي (beIN) + خليل البلوشي (الكأس) .

نتيجة مباراة الذهاب : الهلال (1-0) اوراوا ريد دياموندز.

 

موعد المباراة :

1:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

12:00 ظهراً بتوقيت مصر .

12:00 ظهراً بتوقيت فلسطين .

12:00 ظهراً بتوقيت الأردن.

12:00 ظهراً بتوقيت سوريا .

12:00 ظهراً بتوقيت لبنان .

1:00 مساءاً بتوقيت العراق .

12:00 ظهراً بتوقيت السودان .

1:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

12:00 ظهراً بتوقيت ليبيا .

11:00 صباحاً بتوقيت تونس .

11:00 صباحاً بتوقيت الجزائر .

11:00 صباحاً بتوقيت المغرب .

2:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

1:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

2:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

1:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

1:00 مساءاً بتوقيت قطر.

10:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا.

1:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

10:00 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .

 

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