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كبرتي إمتى؟.. ليلى أحمد زاهر تثير حيرة متابعيها بأحدث ظهور لها

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
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ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر
رانيا ماهر
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شاركت ليلى زاهر، نجلة الفنان أحمد زاهر، متابعيها بصور جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت ليلى بإطلالة كاجول في قمة أناقتها، حيث ارتدت تشيرت باللون الأبيض ونسقت معه كاردجين باللون البيج الفاتح، ومكياجآ هادئ مما زاد الإطلالة بريقًا وجذبيه، واعتمدت تسريحة شعر ذيل حصان بسيطة تناسبت مع جمال اطلالتها.

وانهالت التعليقات على صورة ليلى من قبل محبيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأشادوا بجمالها وأناقتها، وجاءت التعليقات كالتالي: شبه مامتك جدا، قمر ياخواتي، كبرتي ما شاء الله ،أحلى ليلي في الدنيا.

يذكر أن ليلي هي نجله الفنان احمد زاهر وهي مواليد 30 أغسطس عام 2003 بدأت مسيرتها الفنية عام 2008 وكانت تبلغ من العمر حينها 5 سنوات وذلك بعد إقناع الفنان تامر حسني لوالدها أحمد زاهر بأن تمثل هي وشقيقتها معه في فيلم "عمر وسلمى" وتوالت اعمالها بعدها مابين السينما والتلفزيون.

كبرتي إمتى؟.. ليلى أحمد زاهر تثير حيرة متابعيها بأحدث ظهور لها
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