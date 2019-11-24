ضمن "حياة كريمة".. تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ84 ألف مواطن في 15 يوماً

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ84 ألفا و392 مواطنا من خلال 68 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر الحالي.



وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 573 عيادة، لافتًا إلى أنه تم إجراء 11 ألفا و636 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفاا و623 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 1015 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 4 آلاف و740 مواطنًا بمحافظة أسوان، و1649 مواطنًا بأسيوط، و5 الاف و688 مواطنًا بالإسكندرية، و1452 مواطنًا بالإسماعيلية، و1461 مواطنًا بالأقصر، و975 مواطنًا بالبحر الأحمر، و3 الاف و511 مواطنًا بالبحيرة، و7 آلاف و995 مواطنًا بالجيزة، و3 آلاف و762 مواطنًا بالدقهلية، و771 مواطنًا بالسويس، و6 آلاف و101 مواطنًا بالشرقية.



وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ 597 مواطنًا بالغربية، و3 آلاف و727 مواطنًا بالفيوم، و6 آلاف و41 مواطنًا بالقاهرة، و4 آلاف و56 مواطنًا بالقليوبية، و5 آلاف و353 مواطنًا بالمنوفية، و3 آلاف و427 مواطنًا بالمنيا، و2206 مواطنًا بالوادي الجديد، و4 آلاف و540 مواطنًا ببني سويف، و897 مواطنًا بجنوب سيناء، و4 الاف و340 مواطنًا بدمياط، و3 آلاف و580 بمحافظة سوهاج، و3 آلاف و292 مواطنًا بقنا، و3 آلاف و510 مواطنًا بكفر الشيخ، وأخيرًا تم الكشف الطبي على 721 مواطنًا بمطروح.