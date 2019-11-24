غداً.. آداب عين شمس تقيم معرضًا للكتاب بالتعاون مع قصور الثقافة

تقيم كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة معرضًا للكتاب في الفترة من 25 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2019.





وأكد أ.د مصطفى مرتضى القائم بأعمال عميد الكلية أن الكلية تحرص على التواصل مع مختلف مصادر المعرفة في مصر وعلى رأسها وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة لرفع المستوى الثقافي للطلاب من خلال توفير الكتب والسلاسل العلمية والثقافية والآدبية المختلفة وبأسعار رمزية لتحقيق نشر العلم والثقافة بين الطلاب، ويتيح المعرض ما يقرب من 250 عنوانًا من إصدارات الهيئة في مختلف المجالات والتي تشمل: سلسة زخائر – ذاكرة الكتابة – سلسة المسرح العالمي – سلسلة آفاق علمية – إبداعات – أصوات أدبية ومجلة قطر الندى للأطفال وغيرها من الإصدارات.





وتقدم المعروضات من الكتب والسلاسل العلمية والثقافية بأسعار رمزية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.



