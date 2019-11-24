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7 أعشاب طبيعية للتخسيس والحصول على وزن مثالي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
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أعشاب طبيعية للتخسيس
أعشاب طبيعية للتخسيس
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يحاول الكثيرون، التخلص من الوزن الزائد، والحصول على وزن مثالي، باعديد من الطرق طبيعية كانت أو علاجية، ويلجأ العديد إلى إجراء عمليات جراحية، وتناول أدوية طبية، ولا يوجد أفضل من الطرق الطبيعية، فهي تؤدي إلى الوزن المثالي، وإنقاص الوزن بشكل صحي.

ويوجد العديد من الأعشاب الطبيعية والتوابل، التي تساعد على حرق الدهون، كمصدر مهم للأكسدة، وأكثر فعالية، في التخلص من الوزن الزائد، بشكل لا يعرض لمخاطر، كما تساعد على مكافحة الأمراض المحتمل الإصابة بها، المزمنة منها والتي تتعلق بالقلب.

أعشاب طبيعية للحصول على وزن مثالي:

الزنجبيل.. أكثر الأعشاب فعالية للتخلص من الوزن الزائد
يساعد الزنجبيل، على استقرار نسبة السكر في الدم، ويقلل الشهية، كما له دور كبير في علاج السمنة، فالزنجبيل يخلص الجسم من الدهون الزائدة تدريجياً، ويحسن مستويات الليبتين، ما يضفي إحساسًا بالشبع، والذي ينعكس على كمية السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، ولووصول إلى وزن مثالي، ينصح بشربه، فهو عشب فعال في التخسيس.


القرفة.. تخلص من السكر الزائد بالجسم
تتمتع القرفة بقدرة عالية على إبطاء إفراغ المعدة، فتساعد على الحصول على وزن مثالي، وعشبة مهم للتخسيس، والتخلص من الوزن الزائد، بالحد من نسبة السكر في الدم، وتحوي القرفة على المركب الغذائي السينامالدهيد وينشط عملية حرق الدهون.


عشبة الحبهان
 الحبهان من أهم أعشاب التخسيس، فهو يساعد في الوصول إلى وزن مثالي، لما يحويه من الألياف الغذائية الهامة، وخلوه من الكوليسترول، ويحتوي على 100جرام من الهيل بجانب 28من الألياف الهامة، ما يعزز الإحساس بالشبع وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، لذا ينصح بشرب الحبهان، كما يحتوي على فيتامينb، ما يحفز عملية الأيض ويعمل على تسريعها، وزيادة معدلات حرق الدهون، وإنتاج الطاقة بصورة طبيعية، وهو عامل مهم لإزالة السموم من الجسم، ويحفز وظائف الكبد، وهو مدر للبول، ما يخلص من الدهون الزائدة.


عشبة الكركم الطبيعية
يمنع الكركم من التهاب العديد من الخلايا، فهو عشب مضاد للأكسدة، فيحمي خلايا البنكرياس،  والدهون والعضلات؛ ما يساعد على الحد من مقاومة الأنسوين بالدم، وحالات الأيض التي تنجم عن زيادة الوزن والسمنة، وارتفاع مستوى الكوليسترول، فيتفرغ الجسم لمقاومة الزيادة في الوزن نتيجة لاستقرار حالة الخلاية، ما يساعد على الوصول لوزن مثالي.


بذور الكمون
يستخدم ماء الكمون في الوصول إلى وزن مثالي، من خلال تحسين وظيفة التمثيل وظيفة التمثيل الغذائي من خلال تقليل السمية في الجسم وتحفيز الكلى والكبد، فكل ملعقة كمون، تحتوي على 22 سعرة حرارية، فتقل نسبة السعرات الحرارية بالجسم ما يؤدي إلى التخلص من الوزن الزائد، وهي بذرة تعطي إحساسًا بالشبع.


الفلفل الأسود.. احصل على وزن مثالي
يعمل الفلفل الأسود على استقرار الخلايا الدهنية، ويمنع تطورها، ويستخدم في علاج الأمراض المرتبطة بالسمنة، حيث تحتوي كل ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود على 8 سعرات حرارية فقط، ولكنها بديلًا مهمًا للمخللات والصلة والتوابل الضارة.


الشمر
الشمر منخفض في السعرات الحرارية وغني بالمغذيات، مما يجعله إضافة جيدة لأي نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفقدان الوزن، وتحتوي ملعقة واحدة من بذور الشمر على 20 سعرة حرارية، وجرام من البروتين، و3 جرامات من الكربوهيدرات، و 2 جرام من الألياف، كما أنه مصدر جيد للحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، والعديد من الفيتامينات. بذور الشمر تعمل كمدر للبول وتزيد إنتاج البول، وتخفض حجم السوائل في الجسم، فعند تناول بذور الشمر أو شربها كشاي يحدث فقدان للوزن، وذلك بسبب فقدان الماء من خلال زيادة التبول.
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