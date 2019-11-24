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زيدان يتخلى عن نجم ريال مدريد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
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زيدان
زيدان
وكالات
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رفض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني تضخيم تصرف جماهير الفريق مع الويلزي جاريث بيل، مؤكداً أن ما يحدث مع بيل حدث مع أفضل اللاعبين، مطالباً بتقليل "الضجيج" حول اللاعب.

 

قال المدرب الفرنسي أثناء المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي فاز فيه الريال 3-1 على ريال سوسييداد: "حدث هذا من قبل مع أفضل اللاعبين، وها هو يحدث اليوم مع جاريث، الأمر لا يؤثر عليه لأنه دخل سريعاً في أجواء المباراة، نحتاج للجماهير بجانبنا ليس أكثر، الأمر لن يؤثر لأنه حدث مع لاعبين كثيرين، وسيظل يحدث، يجب مواصلة العمل القوي، وإظهار السبب في مشاهدة الجماهير للاعبيها يفوزون بالمباريات داخل الملعب".

 

ورفض زيدان التعليق على سلوك الجماهير المدريدية، ولكنه أبرز أهميتهم في نفس الوقت، قائلاً: "ما نريده أن تظل جماهيرنا إلى جانبنا منذ البداية وحتى النهاية، ولكنا لا يمكننا السيطرة على هذا الأمر، الجماهير لديها الحق في فعل ما تشاء، ولكننا لا نوافق على صافرات الاستهجان، غاريث دخل بشكل جيد في اللقاء، وقدم 20 دقيقة جيدة جداً، والجميع سعيد بأداء الفريق وبالنتيجة".

 

وفي نهاية الحديث، أعرب عن أهمية تقليل كل ما يقال حول بيل في الآونة الأخيرة: "هناك الكثير من الضجيج، هو يريد البقاء معنا، وتقديم الأمور بشكل جيد، ولكن الحديث كثيراً ليس أمراً ضرورياً، هو بحالة جيدة، ومندمج داخل المجموعة، ويريد المشاركة مثل باقي اللاعبين، وسنواصل دون أن يؤثر هذا الأمر على مسيرة الفريق".

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