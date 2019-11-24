«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت KSA AlHilal رابط مباشر متعدد AlHilal Saudi

مباراة هامة ومرتقبة، تلك التي تنطلق COOL KORA ظهر اليوم بين أوراوا ريد دياموندز الياباني والهلال السعودي بملعب سايتاما 2002 في العاصمة طوكيو YALLA SHOOT في مباراة العودة لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية في قطر.





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تابع نهائي دوري أبطال آسيا رابط مباشر KORA PLUS جودات متعددة دون تقطيع، هذا وقد تفوق الهلال في مباراة الذهاب بهدف دون رد في مدينة الرياض، حيث سجل الهدف أندري كاريلو.





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هذا وتذاع المباراة اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة alkass three hd بصوت المعلق خليل البلوشي وعلى قناة bein sports hd 1 بصوت المعلق التونسي المتميز عصام الشوالي.



