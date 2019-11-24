Advertisements
Advertisements
Advertisements

«شووت» NOW مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا يلا شوت بث مباشر AlHilal LIVE كورة ستار YouTube رابط ماتش KORAPLUS الهلال KSA

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
شاهد من هنا مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني نهائي دوري أبطال آسيا دوري بلس يلاشوت يلا كورة كول كورة كورة ستار رابط الأسطورة حصرياً جودات متعددة مباشرة نهائي دوري أبطال آسيا حيث تتجه أنظار جماهير كرة القدم الآسيوية نحو ملعب سايتاما 2002 في العاصمة طوكيو لمتابعة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأواروا ريد دياموندز الياباني.

متابعة نهائي دوري أبطال آسيا على قناة الإتحاد الآسيوي يوتيوب DAWRI PLUS مشاهدة مباشرة وحصرية YALLA KORA كورة لايف كورة بلس، هذا وشهدت مباراة الذهاب التي أقيمت في الرياض تقوف الهلال السعودي بهدف نظيف سجله المهاجم البيروفي أندري كاريلو.

تشكيل الهلال السعودي لمواجهة أوراوا ريدز الياباني
مشاهدة البث الحي والمباشر لنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا KORA STAR كورة أونلاين بين ماتش رابط سريع جودات متعددة KORA LIVEدون تقطيع لأصحاب السرعات المتوسطة، هذا ومن المقرر أن يدخل المدرب لوشيسكو اللقاء بالتشكيل التالي:
عبدالله المعيوف
ياسر الشهراني – علي البليهي – سونج يانج – محمد البريك
محمد كنو – عبدااله عطيف
سالم الدوسري – سباستيان جيوفينكو – أندري كاريلو
بافيتيمبي جوميز

موعد مباراة الهلال وأوراوا والقنوات الناقلة لها
بث حي ومباشر لنهائي دوري أبطال آسيا أوراوا ريدز الياباني والهلال السعودي مباراة العودة في اليابات بث حي YALLA SHOOT دوري بلس KORA ONLINE الأسطورة LIVE7HD رابط حي دون تقطيع سرعة عالية COOL KORA ، ورابط مباش يقدمه لكم موقع الفجر الرياضي KORAPLUS

وتنقل المباراة BEINMATCHفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت الإمارات، وتذاع على قناة BEINSPORTS HD 1 بصوت عصام الشوالي، وقناة ALKASS 3 بصوت خليل البلوشي.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

عاجل.. رمضان صبحي يغير مستقبل نجم الأهلي

منذ 34 دقيقة

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 16 ساعة

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 16 ساعة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب بشدة من صفقة الموسم المنتظرة

منذ يوم

عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 17 ساعة

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status