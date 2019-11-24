أسعار العملات اليوم في مصر الأحد 24-11-2019.. أداء متباين خلال بداية التعاملات الصباحية

اسعار اليورو الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك





متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الاحد نحو 17.7935 جنيهًا للشراء 17.9272 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاحد في مصر نحو 20.7935 جنيهًا للشراء 20.9518 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنوك نحو2.2837 جنيهًا للشراء 2.3014 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.1973 جنيهًا للشراء 16.3192 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصرى نحو 14.7779 جنيهًا للشراء 14.8918 جنيهًا للبيع.





اسعار العملات العربية في البنوك المصرية اليوم

متوسط سعر ريال سعودي مقابل الجنيه المصري 4.2809 جنيهًا للشراء 4.3129 جنيهًا للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري اليوم نحو52.8708 جنيهًا للشراء 53.2810 جنيهًا للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم امام الجنيه نحو 4.3704 جنيهًا للشراء 4.4037 جنيهًا للبيع.



