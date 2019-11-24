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أسعار العملات اليوم في مصر الأحد 24-11-2019.. أداء متباين خلال بداية التعاملات الصباحية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:28 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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اسعار العملات اليوم في مصر 
استقرت اسعار العملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 مصر مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وتشهد اسعار العملات حالة من التباين مقابل الجنيه المصري في البنوك، حيث يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بينما تستقر العملات العربية والأجنبية الاخرى في البنوك، وننشر فيما يلى اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر وجاءت على التحو التالي:

 اسعار العملات الاجنبية في البنوك
 
 أولا.. أسعار الدولار في البنوك 
استقر سعر الدولار في البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 ، حيث سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر

 اسعار اليورو الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك

 متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الاحد  نحو 17.7935 جنيهًا للشراء 17.9272 جنيهًا للبيع.
سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاحد  في مصر نحو 20.7935 جنيهًا للشراء 20.9518 جنيهًا للبيع.
 سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنوك  نحو2.2837 جنيهًا للشراء 2.3014 جنيهًا للبيع.
سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو  16.1973 جنيهًا للشراء 16.3192 جنيهًا للبيع.
سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصرى نحو 14.7779 جنيهًا للشراء 14.8918 جنيهًا للبيع.

اسعار العملات العربية في البنوك المصرية اليوم 
متوسط سعر ريال سعودي مقابل الجنيه المصري 4.2809 جنيهًا للشراء 4.3129 جنيهًا للبيع.
 متوسط سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري اليوم نحو52.8708 جنيهًا للشراء 53.2810 جنيهًا للبيع.
 متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم امام الجنيه نحو 4.3704 جنيهًا للشراء 4.4037 جنيهًا للبيع.

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