دي يونج يقهر نجوم برشلونة في تقييم مباراة ليجانيس

نجح فريق برشلونة في تحقيق فوز على مضيفه ليجانيس بهدفين مقابل هدف أمس في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".



وحافظ الفريق الكتالوني على صدارته لترتيب الليجا بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد حيث جمع كل فريق ٢٨ نقطة في رصيده.



وكشفت تقارير صفحية في إسبانيا عن تقييم لاعبي الفريق الكتالوني عقب الفوز الصعب أمس على ليجانيس بهدفين مقابل هدف.



واحتل الهولندي فرانكي دي يونج للعب وسط برشلونة على أعلى نسبة تقييم بـ٧ درجات، فيما جاء المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في المركز الثاني بـ٦ درجات، بينما حصل باقي اللاعبين على نسبة ٥ درجات، ما عدا أنطوان جريزمان على أقل درجة بـ٤ درجات.





ويستعد برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في إطار مباريات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.