البابا فرنسيس يحث على إلغاء الأسلحة النووية في زيارته لليابان

ناشد البابا فرانسيس الذي كان يتحدث في واحدة من مدينتين فقط ضربتا القنابل الذرية في التاريخ اليوم الاحد عن الغاء الأسلحة النووية قائلًا إن مجرد امتلاكها كان منحرفا ولا يمكن الدفاع عنه.



وكرر دعمه لمعاهدة عام 2017 لحظر الأسلحة النووية التي وافق عليها ما يقرب من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، لكنه عارض من قبل القوى النووية الكبرى التي تقول إنها يمكن أن تقوض الردع النووي، الذي ينسب إليهم تجنب الحرب التقليدية.



وصرح فرنسيس بعد أن أغمض عينيه في الصلاة وأضاء شمعة في ذكرى الضحايا، إن امتلاك أسلحة الدمار الشامل وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ليس هو الحل (للتوق إلى السلام).



وقال بصوت عالٍ وسط أمطار غزيرة، إن عالمنا يتميز بانقسام مزدوج يحاول الدفاع عن الاستقرار وضمان السلام والسلام من خلال شعور زائف بالأمان يدعمه عقلية الخوف وعدم الثقة.



وأضاف، السلام والاستقرار الدولي يتعارضان مع محاولات البناء على الخوف من الدمار المتبادل أو التهديد بالإبادة التامة.



وكان فرنسيس الذي كان يتحدث في متنزه هيبوسنتر للقنبلة الذرية في ناغازاكي، بمثابة نقطة الصفر للقنبلة التي أسقطتها الولايات المتحدة في 9 أغسطس 1945، مما أسفر عن مقتل 27000 شخص على الفور، وشجب أيضًا ما أسماه تفكيك اتفاقيات حظر الانتشار النووي.وكانت ناجازاكي ثاني مدينة تصيبها قنبلة ذرية خلال الحرب العالمية الثانية.



وفي وقت لاحق يوم الأحد، كان من المقرر أن يزور البابا هيروشيما، موقع الانفجار الأول، الذي أودى بحياة حوالي 78000 شخص.



وتوفي في النهاية حوالي 400000 شخص بسبب مرض الإشعاع والإصابات الناجمة عن القنابل التي أسقطتها الولايات المتحدة في محاولة لإنهاء الحرب.



وقال فرنسيس في نداءه العاطفي، هنا، في هذه المدينة التي شهدت العواقب الإنسانية والبيئية الكارثية لهجوم نووي، لن تكون محاولاتنا للتحدث علنًا ضد سباق التسلح كافية. ويجب استخدام الموارد التي تنفق على "سباق التسلح" لتطوير وحماية البيئة، بدلًا من ذلك.



وقال أيضًا، في عالم يعيش فيه ملايين الأطفال والأسر في ظروف غير إنسانية، فإن الأموال المهدورة والثروات التي تحققت من خلال تصنيع الأسلحة التدميرية وتطويرها وصيانتها وبيعها، تشكل إهانة في الصراخ.



في أغسطس الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية أسلحة استراتيجية واحدة، وهي معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى، مشيرة إلى انتهاكات روسية تنفيها موسكو.



وقال خبراء نوويون إنه يبدو من المشكوك فيه أيضًا أن يتم الاتفاق على بديل كامل لمعاهدة الحد من الأسلحة النووية الجديدة "ستارت" بين روسيا والولايات المتحدة قبل انتهاء صلاحيتها في فبراير 2021.



وقدم البابا نداءه وهو يقف بالقرب من نسخة كبيرة من صورة شهيرة التقطها جندي أمريكي بعد وقت قصير من الانفجار، والتي تبين صبي ياباني يأخذ أخاه الصغير القتيل ليتم حرقه.



وبعد خطابه، تحدث فرانسيس في نصب تذكاري للمؤمنين استشهد خلال 250 سنة حيث تم حظر المسيحية في اليابان، مما اضطر المؤمنين للذهاب تحت الأرض أو مواجهة الموت.



ولقد مزج "المسيحيون الخفيون" بين المسيحية والبوذية ومعتقدات الشنتو الأصلية للبقاء على قيد الحياة، وقد يجتمع فرانسيس مع العديد من كبار السن، الذين تقلص عددهم في وقت لاحق.



وجلب اليسوعيون المسيحية إلى اليابان في عام 1549، ولكن تم حظره في 1614. وتم طرد المبشرين وأُجبر المؤمنون على الاختيار بين الشهادة أو إخفاء دينهم. وتم رفع الحظر عام 1873.



