Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا فرنسيس يحث على إلغاء الأسلحة النووية في زيارته لليابان

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
ناشد البابا فرانسيس الذي كان يتحدث في واحدة من مدينتين فقط ضربتا القنابل الذرية في التاريخ اليوم الاحد عن الغاء الأسلحة النووية قائلًا إن مجرد امتلاكها كان منحرفا ولا يمكن الدفاع عنه.

وكرر دعمه لمعاهدة عام 2017 لحظر الأسلحة النووية التي وافق عليها ما يقرب من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، لكنه عارض من قبل القوى النووية الكبرى التي تقول إنها يمكن أن تقوض الردع النووي، الذي ينسب إليهم تجنب الحرب التقليدية.

وصرح فرنسيس بعد أن أغمض عينيه في الصلاة وأضاء شمعة في ذكرى الضحايا، إن امتلاك أسلحة الدمار الشامل وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ليس هو الحل (للتوق إلى السلام).

وقال بصوت عالٍ وسط أمطار غزيرة، إن عالمنا يتميز بانقسام مزدوج يحاول الدفاع عن الاستقرار وضمان السلام والسلام من خلال شعور زائف بالأمان يدعمه عقلية الخوف وعدم الثقة.

وأضاف، السلام والاستقرار الدولي يتعارضان مع محاولات البناء على الخوف من الدمار المتبادل أو التهديد بالإبادة التامة.

وكان فرنسيس الذي كان يتحدث في متنزه هيبوسنتر للقنبلة الذرية في ناغازاكي، بمثابة نقطة الصفر للقنبلة التي أسقطتها الولايات المتحدة في 9 أغسطس 1945، مما أسفر عن مقتل 27000 شخص على الفور، وشجب أيضًا ما أسماه تفكيك اتفاقيات حظر الانتشار النووي.وكانت ناجازاكي ثاني مدينة تصيبها قنبلة ذرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت لاحق يوم الأحد، كان من المقرر أن يزور البابا هيروشيما، موقع الانفجار الأول، الذي أودى بحياة حوالي 78000 شخص.

وتوفي في النهاية حوالي 400000 شخص بسبب مرض الإشعاع والإصابات الناجمة عن القنابل التي أسقطتها الولايات المتحدة في محاولة لإنهاء الحرب.

وقال فرنسيس في نداءه العاطفي، هنا، في هذه المدينة التي شهدت العواقب الإنسانية والبيئية الكارثية لهجوم نووي، لن تكون محاولاتنا للتحدث علنًا ضد سباق التسلح كافية. ويجب استخدام الموارد التي تنفق على "سباق التسلح" لتطوير وحماية البيئة، بدلًا من ذلك.

وقال أيضًا، في عالم يعيش فيه ملايين الأطفال والأسر في ظروف غير إنسانية، فإن الأموال المهدورة والثروات التي تحققت من خلال تصنيع الأسلحة التدميرية وتطويرها وصيانتها وبيعها، تشكل إهانة في الصراخ.

في أغسطس الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية أسلحة استراتيجية واحدة، وهي معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى، مشيرة إلى انتهاكات روسية تنفيها موسكو.

وقال خبراء نوويون إنه يبدو من المشكوك فيه أيضًا أن يتم الاتفاق على بديل كامل لمعاهدة الحد من الأسلحة النووية الجديدة "ستارت" بين روسيا والولايات المتحدة قبل انتهاء صلاحيتها في فبراير 2021.

وقدم البابا نداءه وهو يقف بالقرب من نسخة كبيرة من صورة شهيرة التقطها جندي أمريكي بعد وقت قصير من الانفجار، والتي تبين صبي ياباني يأخذ أخاه الصغير القتيل ليتم حرقه.

وبعد خطابه، تحدث فرانسيس في نصب تذكاري للمؤمنين استشهد خلال 250 سنة حيث تم حظر المسيحية في اليابان، مما اضطر المؤمنين للذهاب تحت الأرض أو مواجهة الموت.

ولقد مزج "المسيحيون الخفيون" بين المسيحية والبوذية ومعتقدات الشنتو الأصلية للبقاء على قيد الحياة، وقد يجتمع فرانسيس مع العديد من كبار السن، الذين تقلص عددهم في وقت لاحق.

وجلب اليسوعيون المسيحية إلى اليابان في عام 1549، ولكن تم حظره في 1614. وتم طرد المبشرين وأُجبر المؤمنون على الاختيار بين الشهادة أو إخفاء دينهم. وتم رفع الحظر عام 1873.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ناجازاكي فع الحظر البابا فرنسيس

أخبار تهمك

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 16 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 16 ساعة

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يغير مستقبل نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

الأهلي يقترب بشدة من صفقة الموسم المنتظرة

منذ يوم

عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. اليابان تحيي الذكرى الـ73 لضحايا الضربة الذرية الأمريكية

رئيس الوزراء الياباني يعلن عدم انضمام بلاده لمعاهدة حظر الأسلحة النووية

اليوم.. اليابان تحيي الذكرى الـ73 لضحايا ناغازاكي

وزير الدفاع الأمريكى: خرق روسيا لمعاهدة حظر السلاح النووى "لا يمكن قبوله"

الإمارات تؤكد دعمها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

ديلى ميل: لقطات جديدة لتفجير أول قنبلة ذرية على الإطلاق (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status