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«يلا شوت الجديد plus» مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش يا هلال هدف جوميز الأول

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:36 ص
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بوابة الفجر
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تابع مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني في إياب دوري أبطال آسيا يوتيوب الإتحاد الآسيوي يلا شووت كول كوورة لايف جوة كورة ستار دوري بلس، مشاهدة مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني حيث يلتقيان في ملعب سايتاما 2002 بالعاصمة طوكيو في إياب دوري أبطال آسيا والؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية في قطر 2020 في ديسمبر المقبل.

تابع بث حي ومباشر لنهائى دوري أبطال آسيا KOOORA4GOAL رابط مباشر وسريع جودة عالية، حيث تفوق نادي الهلال السعودي YALLASHOOTبهدف نظيف في الرياض سجله أندري كاريلو في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

شاهد من هنا DAWRIPLUS نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا برابط مباشرة جودة يوتيوب بدون تقطيع، ومن المقرر أن يدخل لوشيسكو مدرب الهلال السعودي المباراة بالتشكيلة الآتية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – هيونج سونج يانج – محمد البريك
خط الوسط: سالم الدوسري – عبدالله عطيف – سلمان الفرج – أندري كاريلو
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز – سباسيتيان جوفينكو.

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا
متابعة مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني يلا كورة COOLKORA رابط مباشر KORASTAR قناة الإتحاد الآسيوي على يوتيوب مشاهدة قنناة BEIN SPORTS على الإنترنت LIVE7HD رابط الأسطورة

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة المباراة برابط سريع جودات متعددة LIVEKORA هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 24 نوفمبر، الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية، الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات.

شاهد مباشرة وحصرياً مبااراة الهلال وأوراوا KORAONLINE بث مباشر الهلال وأوراوا يلاكورة يوتيوب الإتحاد الآسيوي يلا شوت KORAPLUS روابط مباشرة.

وتنقل المباراة عبر قناة الكأس 3 جودة إتش دي بتعليق خليل البلوشي، وقناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

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