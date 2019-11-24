25 صورة من احتفال منى أش أش بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن والمجتمع

احتفلت سيدة المجتمع منى إش إش بعيد ميلادها، مساء اليوم بأحد المراكب النيلية الشهيرة بمنطقة الزمالك.

وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على الحضور لمشاركتها نلك المناسبة السعيدة، ومن بينهم المنتج صفوت غطاس، والفنان سمير صبري، المستشار السياسي محيي بدراوي وحرمه رشا بدراوي، ورجل الأعمال السفير عمرو جمعة، والدكتور محمد الماوي، وسيدة الأعمال أمينة منيب شقيقة الراحل عامر منيب، والفنانة سهير رجب، والفنانة عبير الشاعر، والدكتورة رباب بيومي، والإعلامية شذى شعبان وزوجها رجل الأعمال زكريا العشي، والدكتور محمود حلمي، ورجل الاعمال محمد سلامة، واللواء أشرف زهران وحرمه، وغيرهم .

شارك الحضور "إش إش" في تقطيع كعكة عيد ميلادها وسط فقرات فنية متنوعة حتى صباح اليوم .