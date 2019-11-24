"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على مناطق عدة بالمملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سلسلة تنبيهات، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدد من مناطق المملكة.

وقالت الهئية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن (أبوعريش، جازان، صبيا، فرسان، الدرب) بمنطقة جازان، يستمرّ فيها هطول الأمطار الرعدية التي بدأت الساعة 5:15 صباحًا، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة الـ11 مساءً، كما تشهد (الحريق، الدلم، القويعية، حوطة بني تميم) بمنطقة الرياض، استمرار حالة جوية مماثلة بدأت الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الـ11 مساءً، كما تشهد (العويقلية، رفحاء، عرعر) بالحدود الشمالية تكوّن سحب رعدية ممطرة يصحبها رياح سطحية تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الـ11 صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وتتعرض (الحائط، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، موقق) بمنطقة حائل لتكون سحب رعدية ممطرة يصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الـ11 صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، بينما تشهد (البدائع، البكريرية، الرس، المذنب، بريدة، عقلة، الصقور، عنيزة) بمنطقة القصيم، تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، وتتعرض (الحناكية، المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع) بالمدينة المنورة لتكوّن سحب رعدية وهبوب رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

وتشهد (بيشة، تثليث) بمنطقة عسير، تكون سحب رعدية يصحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا، وحتى الثامنة مساءً، بينما تتعرض (المندق، الباحة، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة) بمنطقة الباحة لهطول أمطار رعدية تصل حد السيول يصحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدن مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، أما (العرضيات، أضم الجموم، القنفذة، الليث، الموية، بحرة، تربة، ميسان، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة)، بمكة المكرمة، فتتعرض إلى أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حدّ السيول بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الثامنة مساءً.