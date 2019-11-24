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السجن 7 سنوات لمتهم والمشدد 3 أعوام لآخر بتهمة "اغتصاب طفل" بالشرقية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:25 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام علي
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شابين بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول والمشدد 3 سنوات للثاني، لقيامهما بهتك عرض طفل بمدينة صان الحجر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين، ووليد مهدي، ومحمد سامي بدة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

وتعود أحداث القضية رقم 8145 لسنة 2018 جنايات صان الحجر، ليوم 23 أكتوبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة صان الحجر، يفيد بلاغا من أسرة الطفل" كريم. ع. م"، يتهمون فيه "محمد م. ع. ال" و"محمد. م. م. ن" مقيمان دايرة المركز، بهتك عرض نجلهم الذي لم يبلغ الثامنة عشر من العمر.

وتبين من التحريات التي قام بها الرائد أحمد سليم، رئيس مباحث صان، قيام المتهمان باستدراج المجني عليه لمنطقة زراعية، وقام المتهم الثاني بتهديده بسلاح أبيض ووضعه على رقبته، وقام المتهم الأول بالتعدي عليه جنسيا، وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
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