حمو بيكا يوجه رسالة لـ ريهام سعيد

عبر مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، عن أمنتنانه لمساندة الإعلاميه ريهام سعيد له وشكرها علي دعمها بعد أزمته الأخيرة وذلك من خلال صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب حمو بيكا: "شكر خاص للإعلاميه المتألقه/ريهام سعيد ..علي دعمها ليا و مش بشكرها كإعلاميه بالعكس انا بتقدم لها بالشكر علي انها مصريه بتدعم إبن بلدها المصري .. و اطالب جميع المسؤولين بالنظر الي و انا تحت امر اي طلب لمصر بلدي و بتوجه ايضا للشكر لكل الدول التي قمت بزيارتها و دعوتهم ليا و انا ايضا برفع علم بلدي في اي دوله و دول اخواتنا الأشقاء".





وأعربت الإعلامية ريهام سعيد، عن استيائها من موقف نقابة المهن الموسيقية اتجاه المطرب الشعبي حمو بيكا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





حيث نشرت ريهام مقطع فيديو له خلال أحيائه أحد الحفلات وعلقت علي الفيديو قائله:"ليه حمو بيكا بيعمل حفلات كبيره بره مصر وممنوع في بلده اشمعنى اوكا وأورتيجا وشعبولا ورمضان ارجوك يا استاذ هانى شاكر شوف حل لحمو بيكا ما تخليش بلد غير بلده تحتضنه".





وكان حمو بيكا قد تطاول على أمير الغناء العربي بسبب رفض نقابة المهن الموسيقية لإعطائه تصريح لمزاولة الغناء وقام بنشر مقطع فيديو من داخل النقابه وهدد وتوعد أن يجمع جمهوره ويقومون بعمل مظاهرة ضد النقابة،ولكنه اعتذر بعد ذلك، ونشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقدم اعتذارًا له وقال "أنا بعتذر يا أستاذ هانى شاكر أنت أمير الغناء العربي، وأنا مكنش قصدى إنى أزعلك، كان كل هدفى إنى أكل عيش، أنا معايا 20 فرد بياكلوا عيش، ناس فاتحة بيوت وبتصرف على عائلاتها، أنا اللى خلانى اضايقت وأنزل الفيديو أنى لفيت 8 ساعات، وشغلى كله كان واقف".





وتابع: "وأنا إللى كنت عايز أعمله أنى امشى قانونى واعمل تصريح وانزل اشتغل ومكنش قصدى أنى أزعلك واحنا عيالك يا أستاذ هاني شاكر وبنحبك".





