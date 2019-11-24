مخرج تايواني: غياب الصين عن جوائز "الحصان الذهبي" خسارة

اعتبر المخرج التايواني "أنج لي" أن غياب الصين هذا العام عن جوائز الحصان الذهبي "خسارة"، وذلك بعد أن أمرت بكين بمقاطعة الجوائز التي تعتبر النسخة العالمية من جوائز الأوسكار للأفلام الناطقة باللغة الصينية بسبب جدال ثار في دورة العام الماضي.





وأعلنت الهيئة المشرفة على الأفلام في الصين في أغسطس الماضي أنها منعت صناعة الأفلام في البلاد من المشاركة في جوائز الحصان الذهبي التي تقام في تايوان من دون أن تقدم أي أسباب، في أحدث مؤشر على تصاعد التوتر بين بكين وتايبه.





وجاءت هذه الخطوة بعدما أثار الحدث السنوي ضجة العام الماضي في الصين وبين النجوم الصينيين الذين حضروا الحفل، حينما أدلى المخرج التايواني فو يو بتعليقات لدعم الاستقلال الرسمي لتايوان.





وقال لي المولود في تايوان والحاصل على جائزة الأوسكار أكثر من مرة، وهو رئيس مهرجان الحصان الذهبي: "ليس من السهل التعليق على هذا الأمر، والجميع يعرف ذلك. بالطبع إنها خسارة يمكن رؤيتها على السجادة الحمراء أو في الأعمال المشاركة في المهرجان".





وأضاف: "بالطبع نشعر بالأسف بسبب العدد القليل (من الأفلام والمشاركين) هذا العام لكن أيدينا ممدودة للأبد، فنحن نرحب بأي مخرج لأفلام ناطقة بالصينية".





وتأسست جوائز الحصان الذهبي عام 1962، وتعتبر واحدة من الجوائز المرموقة في صناعة السينما الناطقة بالصينية ومعظم الأعمال المشاركة فيها تكون في الأساس من البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وتايوان.



