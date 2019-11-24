رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

تمسك رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي باستمرار أحمد الشيخ حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.





ورفض فايلر فكرة رحيل أحمد الشيخ وذلك لإمكانية الاعتماد عليه خلال المباريات المقبلة ولو كبديل بع تألق حسين الشحات في مركز الجناح الأيمن وإمكانية الدفع برمضان صبحي في هذا المركز أيضًا.

ويرى فايلر أنه يمكن الاستعانة بأحمد الشيخ في مركز صناعة الألعاب في المباريات التي يحتاج فيها الفريق للهجوم بشدة.

وتسببت إمكانية رحيل رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد في فكرة الإبقاء على أحمد الشيخ والذي يطلب الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي في المباريات مع فايلر.



