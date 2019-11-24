"5 أيام بره البيت و40 ضربة بالسيف".. كواليس قتل فرارجي لزوجته بالهرم

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل قتل فرارجي لزوجته لشكه في سلوكها بمنطقة الهرم، وتبين أن المتهم كان متغيبا عن المنزل 5 أيام، وبعودته إلى المنزل، كان بحوزته "سيف".



وأضافت التحقيقات أنه بمجرد رؤية زوجته له، وبحوزته السيف، توجهت إلى غرفة نومها وأغلقت الباب عليها، وفوجئت به يقفز من شباك الغرفة، وانهال عليها بالضرب بالسيف 40 ضربة.



وبينت التحقيقات أن أبناء المجني عليها كانوا خارج المنزل وقت ارتكاب الجريمة، عدا ابنتها 14 سنة، الشاهدة على الواقعة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على فرارجي لقتله زوجته، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بقتل ربة منزل 39 سنة داخل شقتها بنطاق القسم.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين قتل فرارجي 41 سنة، لزوجته، بسبب شكه في سلوكها، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.