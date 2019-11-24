Advertisements
Advertisements
Advertisements

غارة عراقية تستهدف مقاتلي داعش في محافظة صلاح الدين

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
Advertisements
غارة عراقية
غارة عراقية
وكالات
Advertisements

دمرت القوات العراقية، اليوم السبت، وكرًا لتنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا، في محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن قتل من بداخله.

 

ووجهت طائرات إف16 العراقية ضربة جوية أسفرت عن تدمير وكرا لعصابات داعش، ضمن قاطع صلاح الدين، وقتل من بداخله من عناصر إرهابية".

 

وبحسب قناة "السومرية نيوز"، قد أعلن العراق في ديسمبر 2017 ، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

 

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وكر لداعش غارة عراقية داعش العراق

أخبار تهمك

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 16 ساعة

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

الأهلي يقترب بشدة من صفقة الموسم المنتظرة

منذ يوم

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 16 ساعة

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 16 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 17 ساعة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يغير مستقبل نجم الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 13 ساعة

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

تدمير وكر ومواد خطرة لـ"داعش" قرب بغداد

الأمن العراقي يلقي القبض على 9 من عناصر "داعش"

مكافحة الإرهاب العراقي يحصل على وثائق داعشية خلال عملية تلال حمرين

انطلاق عملية لملاحقة "داعش" في أغنى مدن العراق

القوات العراقية تطيح بمسؤول ديوان الدعوة والإرشاد لـ "داعش"

القبض على قيادي في تنظيم "داعش" شمالي العراق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status