«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش AlHilal مباشر NOW

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الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:07 ص
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بوابة الفجر
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موعد مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز اليوم

البطولة : دوري أبطال اسيا

القنوات : بي ان سبورت

المعلق : غير معروف

الساعة : 22:20 مساء بتوقيت مصر

الساعة 23:00 مسا بتوقيت السعودية

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