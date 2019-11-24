عاجل.. رمضان صبحي يغير مستقبل نجم الأهلي

رفض رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي رحيل أحمد الشيخ جناح أيمن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ونقل فايلر لإدارة النادي الأهلي رغبته في بقاء أحمد الشيخ لإمكانية الاعتماد عليه خلال المباريات المقبلة ولو كبديل بع تألق حسين الشحات في مركز الجناح الأيمن وإمكانية الدفع برمضان صبحي في هذا المركز أيضًا.

ويرى فايلر أنه يمكن الاستعانة بأحمد الشيخ في مركز صناعة الألعاب في المباريات التي يحتاج فيها الفريق للهجوم بشدة.

وتسببت إمكانية رحيل رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد في فكرة الإبقاء على أحمد الشيخ والذي يطلب الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي في المباريات مع فايلر.



