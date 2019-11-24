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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 24 نوفمبر 2019.. عيار 21 يستقر في سوق الصاغة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:47 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 24-11-2019

استقرت سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24-11-2019 في محلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية لأسواق، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو  663 جنيه للجرام وهو العيار الاكثر تداولًا في السوق المصري، ووشهد سعر الذهب حالة من التراجع في سوق الصاغة خلال تعاملات امس بقيمة جنيهين لكل عيار ، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

 سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة 

سجل سعر الذهب عيار 24  إلى  نحو 752 جنيه للجرام.
سجل سعر الذهب عيار 21  نحو 663 جنيه للجرام.
سجل الجنيه الذهب اليوم  نحو 5280 جنيه.
سعر الاوقية العالمية للذهب نحو 1470.46 دولار .

اسعار الذهب العالمية اليوم واسعار المعادن النفيسة

 شهدت اسعار الذهب على المستوى العالمي حالة من التراجع خلال تعاملات امس السبت وذلك بعد ارتفاعها بشكل طفيف خلال تعاملات نهاية الاسبوع الماضى بنسب بسيطة بلغت 0.4 بالمئة إلى 1470.46 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجلت العقود الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1470.70 دولار للأوقية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 912.41 دولار لكنه زاد 2.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1768.91 دولار للأوقية،

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

ويرجع السبب في الارتفاع الطفيف الذي شهدته اسعار الذهب العالمية خلال الأسبوع الماضي إلى حاالة التوتر بشان العلاقات الامريكية الصينية والضبابية حول مدى نجاح الاتفاق التجارى بين الطرفين خاصة بعد اعلان الرئيس الامريكى دونالد ترامب التوصل لاتفاق تجارى مبدئي بين واشنطن وبكين، إلا أن الأمر لم يثر تفاؤل الاقتصاد متوقعين اشتداد الحرب التجارية القائمة بالفعل بين الطرفين.

عوامل تغير أسعار الذهب في السوق المحلى
ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلى بأى تغيرات تطرأ على اسعار الذهب على المستوى العالمية الماضية حالة من الانخفاض المتتالى نتيجة لانخفاض أسعار الذهب العالمية، حيث تعتبر سعر الذهب العالمي وتغيرات سعر العملة الامريكية في البنوك المحلية من أهم العوامل المؤثرة على اسعار الذهب في اسواق الصاغة بمصر.
 

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