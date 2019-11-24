سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 24 نوفمبر 2019.. عيار 21 يستقر في سوق الصاغة

ويرجع السبب في الارتفاع الطفيف الذي شهدته اسعار الذهب العالمية خلال الأسبوع الماضي إلى حاالة التوتر بشان العلاقات الامريكية الصينية والضبابية حول مدى نجاح الاتفاق التجارى بين الطرفين خاصة بعد اعلان الرئيس الامريكى دونالد ترامب التوصل لاتفاق تجارى مبدئي بين واشنطن وبكين، إلا أن الأمر لم يثر تفاؤل الاقتصاد متوقعين اشتداد الحرب التجارية القائمة بالفعل بين الطرفين.





عوامل تغير أسعار الذهب في السوق المحلى

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلى بأى تغيرات تطرأ على اسعار الذهب على المستوى العالمية الماضية حالة من الانخفاض المتتالى نتيجة لانخفاض أسعار الذهب العالمية، حيث تعتبر سعر الذهب العالمي وتغيرات سعر العملة الامريكية في البنوك المحلية من أهم العوامل المؤثرة على اسعار الذهب في اسواق الصاغة بمصر.



