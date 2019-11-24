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كورة لايف NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا ريد دايموندز يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة ستار KORA LIVE ماتش الهلال NQW

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
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بوابة الفجر
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كورة لايف NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا ريد دايموندز يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة ستار KORA LIVE ماتش الهلال NQW


يلتقي اليوم فريق الهلال السعودي مع فريق أوراوا ريد الياباني في إطار إياب نهائى دورى أبطال آسيا للعام 2019 / 2020 ، نجح الزعيم في الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل لاشئ ، نتيجة جيدة للفريق السعودي ولكنها غير مطمئنة بالمرة ، حيث أن الفريق يحتاج إلي إغلاق دفاعاته جيدا في مباراة العودة حتي لا يستقبل هدف يربك حسابات الفريق ، وبالتأكيد مباراة العودة سيحاول الفريق الياباني من احراز هدف للتعادل ، ولكن فريق الهلال إذا حاول إستغلال الإندفاع الهجومي ونجح في إحراز هدف آخر في لقاء العودة سيسهل الأمر كثيرا علي الفريق.

وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم الأحد 24 نوفمبر في عودة النهائي من دوري أبطال آسيا , في تمام الساعه الثانية عشر صباحاً بتوقيت القاهره على استاد سايتاما 2002 ، يُعرض على قناة beIN Sports HD1.

والآن نتابع عبر موقعكم “الجمهورية اون لاين” كل جديد عن موعد الهلال واوراوا ريد دياموندز في عودة النهائي من دوري أبطال آسيا والتي ستكون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة , والواحدة ظهراً بتوقيت الرياض.

موعد مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز

والان تعرف علي موعد مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز :

المباراةالهلال x اوراوا ريد دياموندز

البطولةدوري أبطال آسيا

الموعد والتوقيت24/11/2019 – الساعة 12:01 توقيت القاهرة

الملعباستاد سايتاما 2002

قنوات العرضbeIN Sports HD1.

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