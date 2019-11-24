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بعد رحيله بـ4 أشهر.. فاروق الفيشاوي يتصدر التريند اليوم لهذا السبب!

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:31 ص
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فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
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بعد رحيله بـ4 أشهر.. فاروق الفيشاوي يتصدر التريند اليوم لهذا السبب!

بعد رحيل فاروق الفيشاوي عن عالمنا بأربعة أشهر، احتل صدارة تريند جوجل اليوم الأحد الموافق 24/11/2019، وهذا بعدما تحدثت عنه سمية الألفي، وهي تشعر بالحزن الشديد على رحيله، ونطق لسانها كلمات موجعة تدمع لها العين، مع الإعلامي عمرو الليثي.

وجاء الحديث عن فاروق الفيشاوي، خلال لقاء سمية الألفي مع عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء أمس السبت.

وأعربت سمية الألفي عن حزنها على رحيل فاروق الفيشاوي، قائلة "أنا من غيره ولا حاجة.. كان موجود بس مكناش بنتكلم كتير ولا بنتقابل بس يكفي وجوده كان عايش".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا؛ بعد صراع مع مرض السرطان، وقبل وفاته دخل في غيبوبة، نتيجة توقف الكبد عن العمل.
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