رابط KSA يلا شوووت قناة الاتحاد الآسيوي مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر كول كورة لايف AFC Champions League Final

يقف الهلال السعودي على بُعد خطوات قليلة من مُعانقة لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، لكن عليه تجاوز عقبة أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة الإياب نهاية هذا الشهر (24 نوفمبر)، بعد أن تمكن من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 1/صفر، سجله اللاعب الدولي البيروفي “كاريو” عند انتصاف الوقت الأصلي للقاء.





رابط KSA يلا شوووت قناة الاتحاد الآسيوي مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر كول كورة لايف AFC Champions League Final





رفاق الهداف الفرنسي المتوحش “بافيتيمبي جوميز” – متصدر لائحة هدافي دوري أبطال آسيا هذا الموسم بـ 10 أهداف – أكدوا على نسيانهم لكل ما جرى أمام أوراوا في نهائي عام 2017، فقد لعبوا بترابط وقوة كبيرة على مدار الـ 90 دقيقة أمام أكثر من 22 ألف متفرج حضروا بمدرجات ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” وفي مقدمتهم عضو شرف النادي “الأمير وليد بن طلال”.





وتألق دفاع أوراوا في إبعاد العديد من الفرص المؤكدة للتسجيل، من بينهم كرة خرجت من على خط مرمى أوراوا بعد مرورها من حارس المرمى في بداية الشوط الأول.





خلال الشوط الثاني تمكن الهلال من تسجيل هدف رأسي جميل من كاريو بعد عرضية البيريك في الدقيقة 60 وأضاف الهلال الهدف الثاني لكن حكم الراية ظلم عملاق السعودية باحتسابه تسلل، وهو ما أثبت عكسه في الإعادة التلفزية.









وكان الهلال تعادل في ذهاب نهائي 2017 أمام نفس الفريق “أوراوا”، قبل أن يسقط في لقاء العودة بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة.





رابط KSA يلا شوووت قناة الاتحاد الآسيوي مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر كول كورة لايف AFC Champions League Final





وافتتح أوراوا التسجيل آنذاك في لقاء الذهاب بعد مرور 7 دقائق فقط، ما أربك حسابات وخطط المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، ليكتفي الهلال بهدف يتيم أحرزه السوري عمر خريبين، لتنتهي المباراة على التعادل.

وفي لقاء الإياب لم يكف الهلال عن المحاولة دون جدوى، وفي آخر الدقائق قرر اللعب الكل في الكل، على أمل تسجيل هدف الفوز، إلا أن شباكه هي مَن تلقت الهدف ليخسر 1/صفر في الدقيقة 87.





رابط KSA يلا شوووت قناة الاتحاد الآسيوي مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر كول كورة لايف AFC Champions League Final



