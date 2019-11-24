أشرف زكي يُهدد مروجي شائعات الوفاة باللجوء للقضاء





وأكد أشرف زكي، أنه سوف يلاحق قانونيا، كل من يروج لشائعة وفاة فنان أو من ينتحل صفة صحفي ويستخدم ذلك في الترويج لتلك الشائعات السخيفة.





وأوضح أشرف زكي، أن تلك الشائعات تؤثر بالسلب على حياة الفنانين.







آخر أعمال حسن حسني



ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال الفنان حسن حسني، فيلم قهوة بورصة مصر، والذي تم عرضه بدور العرض السينمائي في موسم الصيف الماضي بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن.



وشارك في بطولة فيلم قهوه بورصة مصر بجانب حسن حسني، رانيا محمود ياسين، علاء مرسي، محمد جمعة، هاجر الشرنوبي، حسام الجندى، نجوي فؤاد، لطفي لبيب، وغيرهم من النجوم.

حالة من الغضب سيطرت على الوسط الفني، بعد انتشار شائعة وفاة الفنان حسن حسني، والتي طالما تكررت مرارا وتكرارا.