Advertisements
Advertisements
Advertisements

مباريات مجموعة الصعيد في الجولة السادسة بالقسم الثاني

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:46 ص
Advertisements
القسم الثاني
القسم الثاني
رأفت أمين
Advertisements

تقام اليوم الأحد مباراة وحيدة، في إنطلاق منافسات الأسبوع السادس من دوري القسم الثاني، على أن تستكمل المواجهات يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم المنيا مع بترول أسيوط، على ملعب استاد جامعة المنيا،
ويحتل الفريق المنياوي المركز العاشر بقيادة طارق السيد برصيد 4 نقاط بينام فريق ديروط صاحب المركز الثامن بقيادة حمادة رسلان برصيد 5 نقاط.

وشهدت الجولة السابقة، فوز فريق ديروط على فريق سوهاج بهدف بينما تلقى فريق المنيا الهزيمة من الإعلاميين بهدفين مقابل هدف .


مباريات الثلاثاء المقبل

1- شبان قنا مع تليفونات بني سويف

يخوض فريق شبان قنا صاحب المركز الثاني بقيادة كمال الزين برصيد 12 نقطة لقاء هام مع فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد شعبان برصيد 10 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز الشبان على الفيوم بهدفين، وفاز فريق تليفونات بني سويف على طهطا بثلاثة أهداف .

2- طهطا مع البنك الأهلي

يلتقي فريق طهطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أسامة البلم بعد إقالة بركات إبراهيم برصيد 3 نقاط مع فريق البنك الأهلي المتصدر بقيادة عيد مرازيق برصيد 13 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز فريق البنك الأهلي على فريق الألومنيوم بهدفين مقابل هدف وتلقى طهطا هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف من فريق تليفونات بني سويف.

3- بني سويف مع الإعلاميين

يواجه فريق بنى سويف صاحب المركز الثالث بقيادة حسن موسى برصيد 10 نقاط فريق الإعلاميين صاحب المركز السابع بقيادة أحمد صالح برصيد6 نقاط

وشهدت الجولة الخامسة فوز الإعلاميين على المنيا بهدفين مقابل هدف، وتعادل بنى سويف مع بترول أسيوط بدون أهداف.

4- الألومنيوم مع بترول أسيوط

يلعب فريق الألومنيوم صاحب المركز السادس بقيادة ياسر الكنانى برصيد 6 نقاط مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عبد السميع برصيد 7 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية تعادل البترول مع بنى سويف بدون أهداف، وتلقى الألومنيوم هزيمة بهدفين مقابل هدف من البنك الأهلي.

5- سوهاج مع الفيوم

يواجه فريق سوهاج صاحب المركز الأخير بقيادة نبيل محمود برصيد نقطتين فريق الفيوم صاحب المركز التاسع بقيادة محمد يوسف برصيد 4 نقاط بعد الهزيمة من شبان قنا بهدفين، وتلقى فريق سوهاج الهزيمة من ديروط بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 13 نقطة

2- شبان قنا 12 نقطة

3- بنى سويف 10 نقاط

4- تليفونات بني سويف 10 نقاط

5- بترول أسيوط 7 نقاط

6- الألومنيوم 6 نقاط

7- الإعلاميين 6 نقاط

8- ديروط 5 نقاط

9- الفيوم 4 نقاط

10- المنيا 4 نقاط

11- طهطا 3 نقاط

12- سوهاج نقطتين

Advertisements

الكلمات المفتاحية

القسم الثاني الصعيد الدوري المصري الأهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

ريال مدريد يفكر في خطف صفقة برشلونة مجانا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 12 ساعة

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 17 ساعة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب بشدة من صفقة الموسم المنتظرة

منذ يوم

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

موضوعات متعلقة

7 مباريات نارية في الممتاز "ب" بمجموعة الصعيد

6 مواجهات قوية في الجولة الثانية لمجموعة الصعيد بالممتاز "ب"

6 مباريات مرتقبة بالجولة الثالثة لمجموعة الصعيد بالممتاز "ب"

اليوم.. مباريات قوية للفيوم والمنيا والألومنيوم وشبان قنا في القسم الثاني

حصاد شامل للجولة الثالثة من دوري القسم الثاني (أرقام)

مواجهات نارية لبنى سويف وسوهاج والبنك الأهلي والمنيا والفيوم بالقسم الثاني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status