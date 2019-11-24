مباريات مجموعة الصعيد في الجولة السادسة بالقسم الثاني

مباريات الثلاثاء المقبل





وشهدت الجولة الخامسة فوز الإعلاميين على المنيا بهدفين مقابل هدف، وتعادل بنى سويف مع بترول أسيوط بدون أهداف.



4- الألومنيوم مع بترول أسيوط



يلعب فريق الألومنيوم صاحب المركز السادس بقيادة ياسر الكنانى برصيد 6 نقاط مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عبد السميع برصيد 7 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل البترول مع بنى سويف بدون أهداف، وتلقى الألومنيوم هزيمة بهدفين مقابل هدف من البنك الأهلي.



5- سوهاج مع الفيوم



يواجه فريق سوهاج صاحب المركز الأخير بقيادة نبيل محمود برصيد نقطتين فريق الفيوم صاحب المركز التاسع بقيادة محمد يوسف برصيد 4 نقاط بعد الهزيمة من شبان قنا بهدفين، وتلقى فريق سوهاج الهزيمة من ديروط بهدف نظيف.



ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 13 نقطة



2- شبان قنا 12 نقطة



3- بنى سويف 10 نقاط



4- تليفونات بني سويف 10 نقاط



5- بترول أسيوط 7 نقاط



6- الألومنيوم 6 نقاط



7- الإعلاميين 6 نقاط



8- ديروط 5 نقاط



9- الفيوم 4 نقاط



10- المنيا 4 نقاط



11- طهطا 3 نقاط



12- سوهاج نقطتين





تقام اليوم الأحد مباراة وحيدة، في إنطلاق منافسات الأسبوع السادس من دوري القسم الثاني، على أن تستكمل المواجهات يوم الثلاثاء المقبل.ومن المقرر أن يلتقي اليوم المنيا مع بترول أسيوط، على ملعب استاد جامعة المنيا،ويحتل الفريق المنياوي المركز العاشر بقيادة طارق السيد برصيد 4 نقاط بينام فريق ديروط صاحب المركز الثامن بقيادة حمادة رسلان برصيد 5 نقاط.وشهدت الجولة السابقة، فوز فريق ديروط على فريق سوهاج بهدف بينما تلقى فريق المنيا الهزيمة من الإعلاميين بهدفين مقابل هدف .1- شبان قنا مع تليفونات بني سويفيخوض فريق شبان قنا صاحب المركز الثاني بقيادة كمال الزين برصيد 12 نقطة لقاء هام مع فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد شعبان برصيد 10 نقاط.وشهدت الجولة الماضية فوز الشبان على الفيوم بهدفين، وفاز فريق تليفونات بني سويف على طهطا بثلاثة أهداف .2- طهطا مع البنك الأهلييلتقي فريق طهطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أسامة البلم بعد إقالة بركات إبراهيم برصيد 3 نقاط مع فريق البنك الأهلي المتصدر بقيادة عيد مرازيق برصيد 13 نقطة.وشهدت الجولة الماضية فوز فريق البنك الأهلي على فريق الألومنيوم بهدفين مقابل هدف وتلقى طهطا هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف من فريق تليفونات بني سويف.3- بني سويف مع الإعلاميينيواجه فريق بنى سويف صاحب المركز الثالث بقيادة حسن موسى برصيد 10 نقاط فريق الإعلاميين صاحب المركز السابع بقيادة أحمد صالح برصيد6 نقاط