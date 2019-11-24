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منه شلبي: "بيجيلي إكتئاب وبروح لدكتور نفساني"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:41 ص
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منة شلبي
منة شلبي
رانيا ماهر
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صرحت الفنانة الشابة منه شلبي، خلال ندوتها بمهرجان القاهره السينمائي أنها تدخل بحالات بسبب الأدوار، حيث قالت: "بيجيلي مرض التوحد ببقي قاعدة قافلة علي نفسي وحواليا الورق وبعدين بحس ان ده كتير فا عايزة أفصل واقعد اتفرج علي أفلام وبعدين اقول طب افصل ازاي فأروح أقرأ الورق"، وتابعت "جنان رسمي" علي حد قولها.


وقالت الفنانة منة شلبي، خلال لقائها ببرنامج "Et بالعربي" عن تكريمها وحصولها علي جائزة فاتن حمامه التقديرية أنها سعيدة جدا وأنه فخر وشرف لها أن يتم تكريمها من مهرجان القاهره السينمائي بكونه أكبر مهرجان بالوطن العربي وحصولها علي جائزة الفنانة فاتن حمامة.


تحضيرات منه شلبي لعمل جديد

كشفت الفنانة منه شلبي، أنها تقوم حاليا بتصوير عمل جديد لها يحمل أسم "في كل أسبوع" وتجسد شخصيه تنتمي لـ "سايكودراما" وهي رواية ابراهيم عبد المجيد وأخراج محمد شاكر.

ويذكر أن "منة" توجت يوم الأربعاء الماضي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث حصلت علي جائزة فاتن حمامة للتميز، وعلما بأنها حصلت علي عدة جوائز سابقة ألا أن تكريمها بمهرجان القاهرة يعد شرفا، لأنه أهم مهرجان في الشرق الأوسط حسب قولها، وبهذا يتم تصنيفها ضمن أجمل ممثلات جيلها حسب قول محمد حفظي رئيس المهرجان.

وبالأضافة إلي ذلك أن الفنانة الشابة تمتلك مسيرة حافلة بالجوائز في المهرجانات الدولية والمحلية، فبالإضافة إلى جوائزها عن فيلم نوارة، فازت بعشرات الجوائز عن أدوارها في أفلام "الساحر" و"عن العشق والهوى" و"بنات وسط البلد" و"هي فوضى"، كما منحها الجمهور لقب أفضل ممثلة في عدة استفتاءات أجرتها صحف وإذاعات مصرية وعربية.

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