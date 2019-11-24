سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 24-11-2019.. استقرار نسبي خلال بداية تعاملات البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر





استقر سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك المصرية الحكومية والخاصة خلال تعاملات الصباحية اليوم الأحد 24-11-2019، بداية التعاملات الرسمية للبنوك، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليومين الماضين بعد انخفاضات خلال الأسبوع الماضي، وننشر فيما يلي آخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الأسعار على النحو التالي:





متوسط سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري.









اسعار الدولار اليوم في مصر





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع.



