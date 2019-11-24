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سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 24-11-2019.. استقرار نسبي خلال بداية تعاملات البنوك
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك المصرية الحكومية والخاصة خلال تعاملات الصباحية اليوم الأحد 24-11-2019، بداية التعاملات الرسمية للبنوك، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليومين الماضين بعد انخفاضات خلال الأسبوع الماضي، وننشر فيما يلي آخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الأسعار على النحو التالي:
متوسط سعر الدولار اليوم
سجل متوسط سعر الدولار في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري.
اسعار الدولار اليوم في مصر
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
اسعار الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية
البنك
اسعار شراء الدولار
اسعار بيع الدولار
اسعار الدولار في البنك المركزي
16.0548
16.174
اسعار الدولار في بنك مصر
16.05
16.15
اسعار الدولار في البنك الأهلي
16.05
16.15
اسعار الدولار في بنك القاهرة
16.05
16.15
اسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.05
16.15
اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.05
16.15
اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.07
16.16
اسعار الدولار في بنك عودة
16.05
16.15
تراجع اسعار الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية
تراجعت أسعار الدولار في البنوك خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية حيث يشهد سعر الجنيه المصري حالة من الارتفاع مقابل عدد من العملات العربية والاجنبية خلال تعاملات الفترة الماضيةـ وتشير التوقعات الى استقرار سعر الدولار خلال الفترة القادمة حتى نهاية عام 2019 ومطلع 2020.
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