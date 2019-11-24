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تعرف على إيرادات فيلم Pagalpanti في يومه الثاني

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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يفتخر فيلم Pagalpanti بممثلين ممتازين هم جون أبراهوم، أنيل كابور، أرشد وارسي، بولكيت سامرات، إلينا ديكروز، أورفاشي روتيليلا وكريتي خارباندا.

طُرح فيلم جون أبراهام وأنيل كابور الكوميدي Pagalpanti يوم الجمعة، ويستمر في شباك التذاكر، والفيلم أيضًا من بطولة أرشد وارسي، بولكيت سمرات، إليانا ديكروز، كريتي خارباندا وأورفاشي روتيلا.

افتتح Pagalpanti يوم الجمعة، من إخراج أنيس بازمي مع 50 مليون روبية، وقال تقرير مكتب شباك التذاكر في الهند، أن الفيلم يكسب ما يقدر بنحو 65 مليون روبية.

وأصبح المجموع بعد يومين من طرح الفيلم هو 115 مليون روبية، وحظي الفيلم بمنافسة قوية مع إصدار آخر لهذا الأسبوع، وهو فيلم هولييود Frozen 2، الذي اُفتتح ب 35 مليون روبية، وأصبح المجموع 70 مليون روبية خلال اليوم الثاني.

كما ظهر في المقطع الدعائي، فإن فيلم Pagalpanti، هو فيلم كوميدي خارجى يظهر الممثلون الرئيسيون كأصدقاء بلا عقل، وعلى الرغم من أن الفيلم كان مضحكًا إلا أن الجماهير أعجبت به أيضًا.


قبل إصدار الفيلم، روج الممثلون للفيلم بشكل كبير، لم يقتصر الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل ظهر أيضًا في العديد من البرامج التلفزيونية للترويج للفيلم.

تحظى أغنيات الفيلم بشعبية كبيرة بين الجماهير، وتم إعادة إنتاج أغنية سلمان خان الشهيرة Tum Par Hum Hai Atke Yaara من فيلم Pyar Kiya Toh Darna Kya، الأغنية الجديدة غنتها نيها كاكار وميكا سينغ.

ومع ذلك، يتم انتقاد أغنية Thumka من Pagalpanti بسبب كلماتها التراجعية.

بالعودة إلى شباك التذاكر، يتلقى Pagalpanti منافسة قوية مع فيلم Marjaavaan وفيلم Bala، بينما تجاوز فيلم Bala بالفعل المليار روبية، ومازال Marjaavaan يصل إلى 500 مليون روبية.

ووفقًا للاتجاهات السائدة، يبدو أن Pagalpanti سيصل قريبًا إلى 500 مليون روبية.
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