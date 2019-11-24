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مأساة نجم الهلال السعودي ضد أوراوا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:47 ص
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سالم الدوسري
سالم الدوسري
الفجر الرياضي
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يتطلع نادي الهلال السعودي إلى اقتناص أول لقب قاري منذ 19 عامًا عندما يحل ضيفًا على أوراوا رد دياموندز الياباني على استاد سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوز بطل السعودية 1-0 ذهابًا في الرياض.

 

ويسعى الهلال ضد أوراوا ألا تتكرر ذكرى 2017 السيئة في نفس الملعب وأمام نفس المنافس بخسارة اللقب بهدف نظيف بينما آخر تتويج قاري للهلال بكأس آسيا لأبطال الكؤوس في 2002.

 

وفقد الهلال دوري أبطال آسيا في آخر وصول للنهائي مرتين آخرهما أمام أوراوا قبل عامين، وذلك بعد خسارة نهائي 2014 أمام ويسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

 

وفاز الهلال السعودي بهدف آندريه كاريلو في مباراة الذهاب بعد إهدار الكثير من الفرص بملعبه، وسيحظى بدعم نحو 3 آلاف مشجع في سايتاما بعد تخصيص 4 طائرات لنقل أنصاره.

 

تفوق الهلال سيضمن أول لقب للعرب في المسابقة منذ تتويج السد القطري في 2011 وإنهاء هيمنة أندية شرق آسيا.


 مأساة سالم الدوسري أمام أوراوا


ويعد محمد الشلهوب أكثر لاعبي الهلال خبرة حيث حمل الكأس العام 2000، كما يسعى زميله سالم الدوسري لرد الاعتبار بعد خسارة النهائي مرتين كما تعرض للطرد في إياب نهائي 2017.

 

ويملك الهلال بعض المؤشرات التي تبعث على التفاؤل فمنذ العام 2004 لم ينجح أي فريق في تحويل هزيمته في الذهاب إلى انتصار، وعلى عكس آخر محاولتين يدخل الهلال إياب النهائي وهو منتصر في الذهاب لأول مرة.

 

 

 

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