4 أشياء يجب ألا تخبري شريكك بها

يُقال إن النساء أكثر رومانسية من الرجال، وغالبًا ما يؤثر ذلك على الأشياء التي يقولونها وحتى كيفية قولها، خاصة عندما تثار عواطف المرأة ؛ سواء بسبب مشاعر الغضب أو الخوف أو الغيرة أو بسبب أي مشاعر أخرى.



ومع ذلك، بغض النظر عن مدى شعورك العاطفي، فإن قول بعض الأشياء لشريكك قد يفسد علاقتكما للابد، على الرغم من أنك لم تقصدي هذه الكلمات حقًا. لذلك من الأفضل التوقف عن إخبار شريكك بتلك الأشياء إذا كنت تودين الحفاظ علي علاقتكما.



1. "إذا لم تعد تحبني، اخبرني بذلك"

حقيقة أنه يسيء التصرف أو لا يعطيك الأشياء التي تريديها منه لا يعني أنه لم يعد مهتمًا بك. قد يكون لديه بعض المشكلات الأخرى التي يحاول التعامل معها دون إشراكك. لا تدفعيه لقول شئ لن ترغبين في سماعه ابدا.



2. "افعل ما تريد.. لا يهمني"

من التجربة، عندما تقول المرأة هذا فإنها بالكاد تعني ذلك. ومع ذلك، فإن تكرار هذا الأمر طوال الوقت لشريكك قد يجعله يعتقد بالفعل أنك لا تهتمين حقًا. إذا قام بالفعل بما يريد، فقد تكون نهاية تلك العلاقة.



3. "لم أعد أرغب بهذه العلاقة"

كوني حذرة مما ترغبي فيه. يمكن المسامحة في الكلمات التي يقولها الشخص وقت الغضب مرة واحدة. لكنا تكرارالقول أنك لم تعد ترغب في العلاقة قد يؤدي بشريك حياتك للتخلي عنك في نهاية المطاف.

لا تبكي عندما يحدث هذا.



4. "أتمنى لو أنني لم أقابلك"

هذا شيء مؤلم وصريح لان تكرار قول هذا الأمر لشريكك سيؤدي إلى تعبه منك والانتقال إلى شخص آخر لن يندم على وجوده طوال الوقت.



أسوأ شيء يمكن تدمير اي علاقة هي هذه الأشياء المذكورة أعلاه. أفضل طريقة لضمان الحفاظ على التواصل بينك وبين شريكك هي أن تكون علاقتكما إيجابية ومدروسة ومراعية لمشاعره عند التواصل معه.



