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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استعداداه لأي رد إيراني

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:51 ص
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جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
وكالات
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واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استعداداته تحسبا لأي رد إيراني على الهجوم الأخير على سوريا، حسبما أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

 

وأفادت الصحيفة العبرية، بإن أسهل شكل للرد الإيراني يمكن أن يكون رشقة صواريخ تجاه هضبة الجولان، "تطلقها إحدى المنظمات والميليشيات التابعة لها في سوريا كما فعلت مرات عدة خلال العامين الماضيين".

 

وقد أصبح "نظام الدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الإسرائيلية، وعلى رأسه القبة الحديدية، أكثر تأهبا خلال الأيام الأخيرة في الشمال. في الوقت نفسه، يستعد الجيش الإسرائيلي لمحاولة الإيرانيين دفع إحدى المنظمات في قطاع غزة، مثل الجهاد الإسلامي، لإطلاق الصواريخ باتجاه الجنوب"، مشيرة إلى من أجل ذلك وضع نظام الدفاع الجوي في الجنوب في أعلى درجات الاستعداد.

 

وتحدثت الصيحفة، عن مسيرات العودة في قطاع غزة التي تجري أسبوعيا، قائلة إنه لم تحدث أي فعاليات للأسبوع الثاني على التوالي الأمر الذي يفسره الجيش الإسرائيلي على أنه رغبة من حركة "حماس" بتهدئة طويلة الأمد بعد جولة التصعيد الأخيرة مع "الجهاد الإسلامي" الأسبوع الماضي.

 

وأضافت الصحيفة: "وبالعودة إلى الجبهة الشمالية، هناك نمط آخر محتمل لتحرك إيران على الحدود مع إسرائيل، وذلك باستخدام صواريخ مضادة للدبابات ضد القوة الإسرائيلية على الحدود السورية. وفي هذه المرحلة قررت إسرائيل عدم تعزيز القوات البرية في القوات الشمالية المسؤولة عن الحدود مع سوريا".

 

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