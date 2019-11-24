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عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:42 ص
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حمدي فتحي
حمدي فتحي
علي نبوي
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر صدمة قوية بسبب المدة التي سيفتقد الفريق فيها لخدمات حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر بسبب الإصابة.

وكان حمدي فتحي قد أجرى الثلاثاء الماضي جراحة غضروف الركبة في ألمانيا بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في مران منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وتأكد غياب حمدي فتحي عن الأهلي لمدة 6 أشهر كاملة، لتصبح مسألة مشاركته في أي مباراة هذا الموسم صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة.

ويجهز السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اللاعب البديل القادر على تعويض غياب حمدي فتحي والذي كان أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل الفريق الأحمر منذ انتقاله من إنبي في يناير الماضي,

ويسعى مسئولو الأهلي خلال الأيام المقبلة لتدعيم خط الوسط بعد غياب حمدي فتحي ومحمد محمود لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الجونة مساء غد الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
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