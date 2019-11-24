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ستيرلينج يرفض تجديد عقده مع مانشستر سيتي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:17 ص
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رحيم ستيرلينج
رحيم ستيرلينج
علي نبوي
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رفض الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي تجديد تعاقده مع ناديه، حسبما أكدته تقارير صحفية في إنجلترا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الصن" البريطانية فإن اللاعب الإنجليزي رفض عرضًا خياليًا من مانشستر سيتي لتجديد تعاقده.

وأضافت الصحيفة بأن إدارة مانشستر سيتي وضعت مبلغ 450 ألف جنيه كراتب أسبوع لستيرلينج لتجديد تعاقده مع النادي لكنه رفض لسبب وحيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفض ستيرلينج جاء بسبب عدم ضمانه من بقاء الإسباني بيب جوارديولا على رأس القيادة الفنية للسيتي.

وكان رحيم ستيرلينج قد ساهم في فوز مانشستر سيتي بالأمس أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بفارق نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني و9 نقاط كاملة عن ليفربول صاحب الصدارة.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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