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رابط قناة الاتحاد الآسيوي بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وارواوا نقل حي ومباشر Al-Hilal Saudi مجانا بدون تقطيع

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:19 ص
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الهلال وأوراوا
الهلال وأوراوا
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يستعد نادي الهلال السعودي KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي اوروا الياباني اليوم الأحد 24 نوفمبر ضمن منافسات إياب الدور النهائي YALLA SHOOT من بطولة دوري أبطال آسيا.

يلا تابع المباراة بين فريق الهلال السعودي وفريق اوراوا الياباني كورة لايف بدون تقطيع عبر البث الحي المباشر على اليوتيوب وبث الحي الأسطورة ALASTORA حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق الهلال السعودي وفريق اوراوا الياباني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD على قمري النايل سات والعرب سات BEIN MATSH وكان قد فاز الفريق السعودي في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب البيروفي أندريه كاريلو من رأسية رائعة في الشوط الثاني من اللقاء COOL KOORA.

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة المباراة للجماهير السعودية والعربية من رابط مباشر جودة عالية كورة فور لايف kora plus ومن رابط آخر kora star، هذا وتذاع المباراة اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة alkass three hd بصوت المعلق خليل البلوشي وعلى قناة bein sports hd 1 بصوت المعلق التونسي المتميز عصام الشوالي.


بث حي ومباشر لنهائي دوري أبطال آسيا أوراوا ريدز الياباني والهلال السعودي مباراة العودة في اليابات بث حي YALLA SHOOT دوري بلس KORA ONLINE الأسطورة LIVE7HD رابط حي دون تقطيع سرعة عالية COOL KORA ، ورابط مباش يقدمه لكم موقع الفجر الرياضي KORAPLUS

وتنقل المباراة BEINMATCHفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت الإمارات، وتذاع على قناة BEINSPORTS HD 1 بصوت عصام الشوالي، وقناة ALKASS 3 بصوت خليل البلوشي.

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