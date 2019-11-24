تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد أوراوا في إياب نهائي أبطال أسيا

يتطلع فريق الهلال السعودي للتتويج بلقب دوري أبطال أسيا وذلك عندما يخوض ظهر اليوم مواجهة قوية أواو أوراوا الياباني في إياب نهائي البطولة الأسيوية.



وكان الفريق السعودي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية بهدف دون رد، حيث يكفيه الخروج بنتيجة التعادل للتتويج باللقب الأسيوي الثالث في تاريخه.



واستقر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال على التشكيل الذي سيخوض به "الزعيم" مباراة اليوم.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال السعودي في مباراة اليوم كالتالي :-



حراسة المرمى: عبدالله المعيوف



خط الدفاع: جانج هيون سو – ياسر الشهراني – محمد البريك – علي البليهي



خط الوسط: سلمان الفرج – سيباستيان جيوفينكو – عبدالله عطيف



خط الهجوم: سالم الدوسري – أندريه كاريلو – بافيتمبي جوميز.