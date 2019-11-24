Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد أوراوا في إياب نهائي أبطال أسيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
Advertisements
الهلال السعودي
الهلال السعودي
علي نبوي
Advertisements
يتطلع فريق الهلال السعودي للتتويج بلقب دوري أبطال أسيا وذلك عندما يخوض ظهر اليوم مواجهة قوية أواو أوراوا الياباني في إياب نهائي البطولة الأسيوية.

وكان الفريق السعودي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية بهدف دون رد، حيث يكفيه الخروج بنتيجة التعادل للتتويج باللقب الأسيوي الثالث في تاريخه.

واستقر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال على التشكيل الذي سيخوض به "الزعيم" مباراة اليوم.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال السعودي في مباراة اليوم كالتالي :-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: جانج هيون سو – ياسر الشهراني – محمد البريك – علي البليهي

خط الوسط: سلمان الفرج – سيباستيان جيوفينكو – عبدالله عطيف

خط الهجوم: سالم الدوسري – أندريه كاريلو – بافيتمبي جوميز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الهلال السعودي دوري ابطال اسيا الهلال وأوراوا الهلال السعودي

أخبار تهمك

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 11 ساعة

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 8 ساعات

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يفكر في خطف صفقة برشلونة مجانا

منذ ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ 42 دقيقة

الأهلي يقترب بشدة من صفقة الموسم المنتظرة

منذ يوم

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد السد القطري

«شووت» NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا يلا شوت بث مباشر HILAL LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش الهلال اليوم جوميزGOAL

تشكيل الهلال الرسمي أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا.. مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر مجانًا KSA

يلا شووت MATCH ALHILAL مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت PLUS رابط ماتش جوميز ضد أوراوا KSA

الدقيقة 40.. جيوفينكو يواصل مسلسل إهدار الفرص أمام أوراوا الياباني (فيديو)

عاجل.. كاريلو يشعل ملعب الهلال بالهدف الأول في شباك أوراوا (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status