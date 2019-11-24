العراق.. المتظاهرون يقطعون طرق رئيسية ويعتصمون أمام حقل نفطي

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بأن عدد من المتظاهرين العراقيين، قطعوا طرقا وجسورا في جنوبي العراق، في وقت نصب آخرون خيمة اعتصام أمام حقل نفطي استعدادا لغلقه.

وقد أطلق ناشطون عراقيون، اليوم الأحد دعوات وتنسيقيات منظمة للمظاهرات من أجل الإضراب العام، والخروج في مظاهرة "مليونية".

وسيطر المتظاهرون على محافظة ذي قار جنوبي البلاد، إثر ليلة شهدت مواجهات عنيفة ، قتل خلالها متظاهر وأصيب 20 آخرون بالرصاص، وتوقفت الحركة عند ثلاثة جسور رئيسية.

وبحسب القناة، قطع محتجون الطرق المؤدية من الزبير إلى منطقة البرجسية ومصفاة البصرة النفطية، بالإضافة إلى تقاطع الشعيبة في المدينة.

وأعادت قوات الأمن العراقية، افتتاح طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد بعد قطع محتجين أجزاء منه، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.

دعا المتظاهرون في العاصمة العراقية بغداد إلى الخروج في تظاهرات مليونية في أنحاء المحافظات لسحب الشرعية من الأحزاب، والتأكيد على مطلب إقالة الحكومة بعد ما وصفوه بالتصعيد الأمني خلال الأيام الماضية.

وذكرت مصادر لسكاي نيوز عربية أن اشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب إثر إطلاق الغاز والرصاص وسط الناصرية جنوبي البلاد.

وأضافت أن 3 قتلى و15 جريحا سقطوا من جراء الاشتباكات السبت، فيما استقبلت مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية عشرات الجرحى في صفوف المتظاهرين.

ويأتي ذلك بعد وقوع مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين قرب جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد. وأفادت مصادر أمنية وطبية بمقتل متظاهر وجرح 12 آخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في العاصمة.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن أطلقت الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في شارع الرشيد بالقرب من جسر الأحرار. وكان 15 قتيلا وأكثر من 100 جريح سقطوا خلال 3 أيام من الاشتباكات المتواصلة في هذه المنطقة.

وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوبي العراق في مطلع أكتوبر الماضي، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ 16 عاما.