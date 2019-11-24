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كورة لايف yalla Hilal مشاهدة مباراة الهلال السعودي وارواوا ريد بث مباشر beIN YouTube أونلاين I7SRY رابط ماتش الهلال live

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:59 ص
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الهلال وأوراوا
الهلال وأوراوا
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يستضيف نادي اوراوا الياباني YALLA SHOOT نظيره نادي الهلال السعودي اليوم الأحد 24 نوفمبر ضمن منافسات إياب الدور النهائي KORA GOAL من بطولة دوري أبطال آسيا.

KOOORA 4 LIVE نهائي دوري أبطال آسيا بدون تقطيع 

شاهد بث مباشر COOL KORA مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بدون تقطيع وبجودة فائقة عبر رابط BEIN SPORTS CONNECT، ويتصارع الفريقين السعودي والياباني على اللقب الآسيوي في مباراة قوية على ملعب "سايتاما" معقل آوراوا، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في السعودية بفوز الهلال بهدف دون مقابل، شاهد LIVE مباراة النهائي الآسيوي بث مباشر KOOORA 4 LIVE، تابع مباراة الهلال اليوم 24 – 11 – 2019 علي رابط يوتيوب PLUS.

BEIN MATSH الهلال السعودي واوراوا 

كول كورة بينما فشل اوراوا في الفوز على فريق جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، وتعرض للهزيمة في المباراتين بنتيجتي هدف نظيف وهدفين مقابل هدف وحيد YALA SHOOOT PLUS وتأهل الفريق الياباني كوصيف مجموعته إلى دور الـ16 من البطولة برصيد 10 نقاط خلف فريق جيونبوك والذي كان يملك 13 نقطة في الصدارة، وسجل فريق اوراوا خلال دور المجموعات 9 اهداف بينما اهتزت شباكه خلال خمس مناسبات BEIN MATSH.

نهائي دوري أبطال آسيا على قناة الإتحاد الآسيوي

يلا كورة وتأهل فريق اوراوا الياباني من دور الثمن نهائي على حساب فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وذلك بعد الهزيمة خارج ملعبه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد COOL KOORA والفوز على ملعبه بنتيجة 3-0، وكان الصعود الاصعب للفريق الياباني في البطولة على حساب فريق شنجهاي الصيني بعد التعادل في اليابان بنتيجة هدف لكل فريق والتعادل في الصين بهدفين مقابل هدفين واستفادة الفريق الياباني بعامل الهدف خارج الأرض بهدفين في حال التعادل KOORA ONLINE.

 KOORA ONLINE اوراوا  والهلال السعودي 

متابعة نهائي دوري أبطال آسيا على قناة الإتحاد الآسيوي يوتيوب DAWRI PLUS مشاهدة مباشرة وحصرية YALLA KORA كورة لايف كورة بلس، هذا وشهدت مباراة الذهاب التي أقيمت في الرياض تقوف الهلال السعودي بهدف نظيف سجله المهاجم البيروفي أندري كاريلو.

نهائي دوري أبطال آسيا أوراوا ريدز الياباني والهلال السعودي

بث حي ومباشر لنهائي دوري أبطال آسيا أوراوا ريدز الياباني والهلال السعودي مباراة العودة في اليابات بث حي YALLA SHOOT دوري بلس KORA ONLINE الأسطورة LIVE7HD رابط حي دون تقطيع سرعة عالية COOL KORA ، ورابط مباش يقدمه لكم موقع الفجر الرياضي KORAPLUS

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