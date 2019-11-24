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شاهد.. ولاء الشريف برفقة خطيبها في أحدث ظهور لهما (صورة)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:22 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة الشابة ولاء الشريف متابعيها صورة لها برفقه خطيبها ماجد الشرقاوي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصورة متحبان، وحاز المنشور على إعجاب وتعليقات كثيره من قبل متابعيها وعلق أحدهم قائلاً: "ربنا يخليكم لبعض".

وقال آخر "حلوين اوي أن شاء الله نشوفك عروسه قريب" فيما قال أخر " اللهم بارك لايقين على بعض.

خطوبة ولاء الشريف وماجد الشرقاوي
الفنانة ولاء الشريف، أعلنت خبر خطبتها في 30 أغسطس الماضى، على الفنان ماجد الشرقاوي، حيث نشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لتعلق عليها قائلة: "اتخطبت" لتنهال عليها العديد من التعليقات من قبل متابعيها للمباركه.

من هو ماجد الشرقاوي خطيب ولاء الشريف
تعد بداية ماجد الشرقاوي التمثيلية في مشاركتة فى مسلسل "الوالدة باشا"، بطولة الفنانة سوسن بدر، باسم سمرة، ثم شارك ماجد فى مسلسل"جبل الحلال"، للنجم الراحل محمود عبد العزيز، عام 2014، ليكون بداية قوية له وذلك بمشاركة وفاء عامر، وشارك أيضا مسلسلات "سرايا عابدين، العهد، البيوت أسرار، حلاوة الدنيا، سبع أرواح، رسايل، أهو دا اللي صار، نوايا بريئة" حيث شارك فى أدوار ثانوية وكانت له بعض التجارب السنمائية منها فيلم "سكر مر"، بطولة أحمد الفيشاوي، أمينة خليل، ناهد السباعي، هيثم أحمد زكي.

آخر أعمال ولاء الشريف
جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه ولاء الشريف هو مشاركتها في مسلسل "فكره بمليون جنيه" في الموسم الرمضاني الماضي،

"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبد الله، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان.



شاهد.. ولاء الشريف برفقة خطيبها في أحدث ظهور لهما (صورة)
شاهد.. ولاء الشريف برفقة خطيبها في أحدث ظهور لهما (صورة)
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الكلمات المفتاحية

ولاء الشريف فنانة الفجر الفني

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