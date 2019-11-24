عاجل.. قرار جديد للأهلي قبل مواجهة الجونة

أعلن النادي الأهلي عن قرار جديد، قبل ماوجهة نادي الجونة المنتظرة في مسابقة الدوري الممتاز، عقب فترة التوقف التي إنتهت منذ يومين.





وكشف مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، إن الفريق سيختتم اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها غدً الإثنين على ملعب الجونة ضمن مسابقة الدوري الممتاز.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قرر خوض المران الأخير على ملعب التتش بالجزيرة ، في إطار البرنامج الفني الموضوع استعدادا للمرحلة المقبلة .





ومن المقرر أن يغادر الفريق بعدها الي الجونة عصراً استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها غداً الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وفق قرار النادي الأهلي الذي فضل السفر اليوم منعاً لإرهاق اللاعبين.





كما قرر أيضاً الجهاز الفني خوض المران الأخير صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة والسفر بعدها إلى الجونة للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء.





ومن المنتظر أن يسافر الفريق عقب مواجهة الجونه مباشرة الي تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.