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شاهد.. رامي إمام يستعرض لياقته بفيديو رياضي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:50 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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يحرص المخرج رامي إمام، على مشاركة متابعيه هذه الفترة بصور وفيديوهات من يومياته الخاصة، مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".  

وظهر رامي إمام، في الفيديو وهو يستعرض لياقته البدنية قائلًا: "الحمد لله،، نقدر نعتبر ده أول فيديو رياضي بروفاشينال لي عايز أشكر علشان شجعوني وساعدوني كتير في السنة اللي فاتت علشان أوصل لحلم بحاول أوصله من زمان ولسه فاضل كتير،، بجد شكرًا لمجهودهم وتعبكم معايا".

وحاز المنشور على تفاعل كبير من قبل متابعيه الذين أشادوا بلياقته حيث قال أحدهم: "ماشاء الله عاش ياكبير" وقال آخر: "ما شاء الله ربنا يحفظك". 

وفي سياق آخر، يصور حاليًا المخرج رامي إمام،  مسلسل "فلانتينو" والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني لعام 2020، حيث تدور أحداثه حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

يُذكر أن مسلسل "فلانتينو" من بطولة: عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، بدرية طلبة، سليمان عيد، رانيا محمود ياسين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج رامي إمام، هو مسلسل "عوالم خفية" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2018، وكانت أحداثه تدور حول صحفي يدعى هلال كامل تقوده الصدفة إلى العثور على مذكرات ممثلة قُتلت منذ سنوات، وقُيّد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مُذكراتها، تأكد من أنها قُتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مُذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة.

مسلسل "عوالم خفية" من بطولة: عادل إمام، صلاح عبد الله، رانيا فريد شوقي، بشرى، أحمد وفيق، هند عبد الحليم، خالد أنور، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام.



شاهد.. رامي إمام يستعرض لياقته بفيديو رياضي
شاهد.. رامي إمام يستعرض لياقته بفيديو رياضي
شاهد.. رامي إمام يستعرض لياقته بفيديو رياضي
شاهد.. رامي إمام يستعرض لياقته بفيديو رياضي
شاهد.. رامي إمام يستعرض لياقته بفيديو رياضي
شاهد.. رامي إمام يستعرض لياقته بفيديو رياضي
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