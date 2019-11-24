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وائل جسار يكشف مفاجأة جديدة بعد واقعة ترحيله

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:48 ص
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بوابة الفجر
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أكد المطرب اللبناني وائل جسار، في أول تعليق له على منعه من دخول المكسيك وترحيله لوطنه لبنان، أن معه فيزا تشنجن، والتي بموجبها يحق لأي إنسان أن يدخل المكسيك".

وأضاف في فيديو بثه عبر حسابه بإنستجرام: "ما فوتوني للبلد ده اللي فيه علامة استفهام، ما عرفت ليه ولا حتى متعهد الحفلات يوسف حرب، لا أعرف ما هو السبب اللي منعوني فيه، من فرنسا لما بيكون الشخص بفرنسا وطالع على المكسيك إذا اتضح أن الفيزا فيها شي غلط ما بيطعلوه بالطيارة، لكن أنا كان كل شئ قانوني 100%، ودي النقطة وعلامة الاستفهام التي حتى الآن مش عارفينها".

عودته للبنان
وأكد "جسار" أنه عاد إلى لبنان سالمًا، ونفى ما تداولته تقارير صحفية بأنه لم يدخل الأراضي المكسيكية لأنه ليس لديه تأشيرة دخول.

وأكد وائل جسار أن التأشيرة التي كانت معه سليمة 100%، ولا يدري حتى الآن ما السبب فيما حدث.

نبأ توقيف جسار في المكسيك
يذكر أن محطة "إل بي سي" اللبنانية، أعلنت أنه تم توقيف وائل جسار ومدير أعماله في مطار "كنكون" بالمكسيك لمدة 36 ساعة، بسبب عدم إصدار تأشيرة عمل لدخول الأراضي المكسيكية من قبل متعهد الحفلات.



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الكلمات المفتاحية

وائل جسار مطرب لبناني الفجر الفني

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