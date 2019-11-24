تسريب صوتى يفضح أحد أذرع قطر الإعلامية (فيديو)

بث الإعلامي نشأت الديهي، تسريب صوتي يفضح معتقدات وأفكار عزمي بشارة، أحد الأذرع الإعلامية لقطر، و"الابن البار للصهيونية" - حسب وصفه-، حيث اعترف فيه "بشارة" أنه لا يقدم إعلام مهني ولا تلفزيون مهني"، مضيفا انه: "كما يرى الناس أن السيسي وجهة نظر، فداعش كمان وجهة نظر، ونحن نعرض الأصوات التي همشت، وداسوا عليها في عام 2011".





كما عرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مقاطع فيديو لعزمي بشارة أثناء حلفه لليمبن داخل الكنيسيت الإسرائيل، وآخر يعترف خلاله بعدم وجود دولة فلسطين، وثالث لترشحه لرئاسة وزراء إسرائيل.





وأشار الديهي إلى أن تنظيم الإخوان لديه جرأة بالتحدث عن مصر وعروبة مصر وهم يعملون عند شخص إسرائيلي لا يعترف بدولة فلسطين.





وسخر "الديهي" في تعليقه على صورة لـ عزمي بشارة بجوار أمير قطر تميم بن حمد، قائلا: "بيفكر ما هو مفكر بيفكر في مصلحة دولة إسرائيل، اللي بيشتغلوا عنده بيشتغلوا بأي وجه، خير من يتحدث عن الشرف امرأة لعوب".