ريال مدريد يفكر في خطف صفقة برشلونة مجانا

يقترب نادي ريال الإسباني من خطف صفقة قوية من غريمه التقليدي نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويليان معروض على ريال مدريد مجانا





وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن البرازيلي ويليان نجم نادي تشيلسي الإنجليزي معروض حاليا على نادي ريال مدريد لضمه في الصيف القادم.









وكشفت الصحيفة أن ويليان معروض على ريال مدريد لضمه بشكل مجاني في نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده مع تشيلسي ولكن لم يحسم نادي ريال مدريد موقفه حتى الآن من ضم اللاعب.





منافسة شرسة من برشلونة لخطف ويليان





وكان نادي برشلونة قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في ضم ويليان إلى صفوف الفريق ولكن تعطلت الصفقة بسبب مطالب تشيلسي المالية المبالغ فيها لينتظر النادي حتى ينتهي عقده مع البلوز ولكن يبدو أن مهمة برشلونة ستكون أصعب بعد ظهور ريال مدريد في الصورة.





مشاركات ويليان مع تشيلسي هذا الموسم





وقد شارك ويليان في 16 مباراة حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.





ترتيب نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي





ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها البلوز حتى الآن في بطولة الدوري.



