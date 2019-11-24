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"الأب الحنين رزق".. رانيا فريد شوقي تنشر بصورة نادرة مع والداها (صوره)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:28 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تحرص الفنانه رانيا فريد شوقي دائماً علي اظهار حبها واشتياقها لوالدها الفنان الراحل فريد شوقي وذلك من خلال نشر صور له أو روي مواقف لهما.

وشاركت الفنانة رانيا صورة تجمعها بوالدها من الطفوله برفقة شقيقتها، معلقة عليها :"الأب الحنين رزق، اللهم لك الحمد و الشكر".

وحازت الصورة علي إعجاب وتعليقات كثيره من قبل متابعيها ومحبين والداها الراحل فريد شوقي وكتب أحد متابعيها: "ربنا يرحمه كان أحسن ممثل" وكتب آخر: "اللي خلف مامتش" وآخر: "نجمي المفضل ربنا يرحمه".

يذكر أن آخر فيلم لرانيا فريد شوقي هو "كلام في الحب" وظهرت فيه ضيفة شرف، وكانت تدور قصة الفيلم حول بنتين يقوموا بالعمل في مطعم، وكل منهم يواجهه مشاكل في حياته، وناهد الجرسونة، يطلقها زوجها وتجد نفسها أمام القوانين، وتحكم عليها القوانين بأن تنهي علاقتها بأي شخص، فتضعها في وحدة، فترفض ناهد كل ذلك وتبحث على شخص تحبها وتحبه، ومن ثم تفكر في العودة إلى طليقها مرة آخرى.

وفى سياق آخر تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية "الملك لير" بشكل منتظم بجوار بطل العرض، الفنان يحيى الفخراني.

"الملك لير" يشارك في بطولتها الفنان يحيى الفخراني،النجوم أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، مجدي كامل، نضال الشافعي، أحمد عزمي، أحمد فهيم، ايمن الشيوي، ناصر سيف، حمادة شوشة، إخراج تامر كرم، ترجمة الدكتورة فاطمة موسى.


"الأب الحنين رزق".. رانيا فريد شوقي تنشر بصورة نادرة مع والداها (صوره)
"الأب الحنين رزق".. رانيا فريد شوقي تنشر بصورة نادرة مع والداها (صوره)
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